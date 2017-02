Freelancers ruiken geld na Blendle’s 3 miljoen

Op 27 oktober werd bekend dat The New York Times en Axel Springer 3,8 miljoen dollar neertellen voor 23% van de aandelen in Blendle. Het plan: Blendle uitbreiden in Europa.

Dat bracht een lawine aan commentaren op gang. De jongste is die van auteursrechtenorganisatie Lira bij monde van Kees Schaepman. Hij vindt dat Blendle vanaf de eerste dag dat de kiosk begon de positie van de freelancers al goed had moeten regelen. Destijds werd als argument nog gebruikt dat er geen geld was. Nu Blendle drie miljoen euro van twee investeerders heeft ontvangen en de inkomsten uit online verkoop op gang komen, geldt dat niet meer, zo schrijft Villamedia .

De feiten

29 april 2014: lancering Blendle

Binnen een dag registreren 32.000 gebruikers zich

Inmiddels (6 maanden later) heeft Blendle 130.000 gebruikers

20% van alle gebruikers waardeert regelmatig zijn of haar tegoed op

in 4% van de gevallen wordt geld terug gevraagd voor een artikel

60% van de gebruikers is tussen de 20-35 jaar oud

27 oktober: The New York Times en Axel Springer betalen 3,8 miljoen dollar voor 23% van de aandelen

De commentaren

Monday Note: Frédéric Filloux vindt het model van Blendle geen garantie voor succes in digitale media. Zeker niet in de Engelstalige wereld waar zoveel content voor niks te verkrijgen is. Daarnaast ziet hij een gevaar in ontbundeling omdat daarmee kruissubsidie vervalt. Dat wil zeggen dat een krant dure reportages kan financieren met de opbrengsten uit relatief goedkoop te maken rubrieken. In de comments geeft Klöpping Filoux ervan langs. Onder meer met deze snedige uithaal: But Blendle is not an “idea”. Blendle is about execution.

NRCQ: Marc Hijink schreef over Blendle dat het zeker niet de eerste startup is die een grote investering binnensleept. Dat ze wel de voorpagina halen hebben ze volgens Hijink vooral te danken aan het feit dat Alexander Klöpping ‘meester is in het genereren van free publicity in betaalde media’. De speelse toon van Blendle weet feilloos de jonge generatie aan te spreken, aldus Hijink. Maar zal die toon ook werken in andere landen? Wat Hijink ook opmerkt is dat de layout van alle artikelen hetzelfde is in Blendle. Waar journalisten en uitgevers hun best doen om zich naast de inhoud ook met de vorm van hun artikel te kunnen onderscheiden, gebruikt Blendle voor alle artikelen een platte tekst zonder poespas. Hijink concludeert met te zeggen dat hij geen vertrouwen heeft in het pay-per-view model:

Om Blendle te laten bloeien is schaalgrootte nodig. Meer titels, meer gebruikers. Daarvoor is het wellicht nodig het iTunes-model los te laten. […] Blendle wil ook graag all-you-can-read aanbieden. Uitgevers zullen zich echter niet aan zo’n Spotify-model wagen. […] Als gebruiker zou ik het supersympathiek vinden, een onbeperkt buffet met achtergrondverhalen en een Anybody als tussendoortje. Maar als betaald journalist snijd ik mezelf er mee in de vingers – minder sympathiek.

VilaMedia column: Erik van Heeswijk is ook enthousiast over Blendle. Hij schrijft dat het een simpel product is en dat er veel potentie is omdat Blendle inhoudelijk nog jong is. Ze kunnen volgens Heeswijk nog veel kanten op.

De cruciale vraag is echter: zal Blendle in staat zijn om de aangesloten uitgevers te overtuigen dat hun materiaal gemixt moet worden met dat van anderen? Kunnen ze de koppen promoten in social media, zonder last te krijgen van hun leveranciers die ook een online distributiestrategie hebben? Zullen ze last krijgen van die traditionele sector waar ze zo afhankelijk van zijn? Wordt hun snelheid die van de traagste schakels?

Twitter: Uiteraard zijn er ook tegengeluiden.

Fijn dat de jongens van Blendle miljonair worden door onder meer het geploeter van freelancers zonder ook maar een uitzicht op pensioen. — Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) 27 oktober 2014

De Nieuwe Reporter:

Chris Aalberts en Maurits Kreijveld schrijven op De Nieuwe Reporter dat Blendle flink aan de weg aan het timmeren is maar dat de kans bestaat dat de online kiosk binnenkort overbodig wordt. De reden hiervoor is de ontwikkelingen bij onder andere Facebook en Twitter. De online kiosk speelt in op de nieuwe manier van omgaan met nieuws. Blendle fungeert daarbij als tussen persoon tussen lezer en uitgever. Lezers worden via social media aangesproken, klikken door naar Blendle en betalen daar voor de artikelen die ze lezen. Maar, zeggen Aalbers en Kreijveld, sociale netwerken kunnen net zo goed die tussenpersoon zijn.