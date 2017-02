Drie redenen waarom Facebook minder belangrijk wordt voor uitgevers

Een merk dat niet op Facebook zit. Bestaat het nog? De afgelopen jaren is iedereen zich massaal bezig gaan houden met het verzamelen van zoveel mogelijk likes. Overtuigd dat likes op Facebook ons veel opleveren plaatsen we dagelijks miljoenen berichten in de hoop dat deze vervolgens gedeeld en verspreid worden. Dat we nu ook betaalde advertenties kunnen plaatsen maakt het alleen maar makkelijker om die waardevolle likes te verzamelen. Of likes ons echt zo veel opleveren is echter de vraag. Hier zijn drie redenen waarom Facebook steeds minder belangrijk wordt.

1. Gebruikers

Hoewel Facebook nog steeds wereldwijd het meeste gebruikte sociale platform is, verschijnen er de afgelopen tijd steeds meer berichten over het toenemende percentage jongeren dat hun Facebook account verwijdert. Deze trend wordt toegedicht aan het feit dat ouders sinds een tijdje ook massaal gebruik zijn gaan maken van Facebook. De oudere generatie jaagt de jongere generatie dus weg. Daarnaast heeft de Princeton University onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin voorspeld wordt dat Facebook tot 2017 80% van zijn gebruikers kwijt zal raken.

Een andere trend die zichtbaar wordt is dat gebruikers van Facebook zich steeds bewuster worden van alle data die ze over zichzelf vrijgeven op Facebook. Tegengeluiden zijn dus ook al aanwezig. Zo claimt Ello, een nieuw sociaal platform, dat het nooit de data van haar gebruikers zal gebruiken voor advertenties. Lees hier meer over Ello.

2. Advertenties

De mogelijkheid om Facebook te betalen en op die manier meer likes voor je pagina te krijgen lijkt veelbelovend. In werkelijkheid is het de vraag of deze likes wel oprecht zijn. In onderstaande video wordt uitgelegd dat het plaatsen van Facebook advertenties je gegarandeerd likes oplevert. De likes zelf zullen echter totaal geen engagement opleveren.

Er zijn bedrijven die het zat waren en hun account hebben verwijderd. Eat24 is er daar een van. Met 70.000 likes op hun pagina had Eat24 niks te klagen, zou je denken. Maar wat, zoals ze zelf beschrijven, begon als een liefdesrelatie tussen Eat24 en Facebook eindigde in een verhouding waar Eat24 steeds meer moest betalen om überhaupt zijn volgers te kunnen bereiken. Hier lees je de geestige afscheidsbrief van Eat24.

3. Andere platformen

Er zijn veel alternatieven van opkomende en al succesvolle sociale platformen. Denk bijvoorbeeld aan Instagram, Snapchat, Whatsapp en andere nieuwe platform:

Hoe uitgevers geld kunnen verdienen op Instagram

5 handige apps voor journalisten

Video: LinkedIn als publisher

Ook kun je er voor kiezen je eigen sociale platform te starten, zoals Coca-Cola deed.

Conclusie

Nu niet allemaal massaal stoppen met Facebook. Maar bedenk goed of het je net zo veel oplevert als je er in stopt. Facebook zal nog jaren populair zijn. Maar wellicht ligt de piek voor publishers nu achter ons. Of zoals Mathew Ingram het zegt: