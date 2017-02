Budget app New York Times faalt

De New York Times laat 100 banen verdwijnen. Dean Baquet, hoofdredacteur van de NYT, liet weten dat dat noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in de digitale toekomst van de krant.

The job losses are necessary to control our costs and to allow us to continue to invest in the digital future of The New York Times, but we know that they will be painful both for the individuals affected and for their colleagues.