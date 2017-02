Co-creatie bij Donald Duck: Heel Holland Kwekt

Tot en met 17 oktober kunnen lezers van de Donald Duck zelf meewerken aan verhalen op het platform Heel Holland Kwekt. Om de twee dagen komt er een nieuwe strippagina online waarin een deel ontbreekt, of een tekstballonnetje of een afbeelding. De lezer kan deze invullen en daarmee vereeuwigd worden als stripschrijver van de Donald Duck. Een slim voorbeeld van co-creatie!

Gratis publiciteit

Van alle ingezonden teksten of afbeeldingen wordt eerst door de redactie een ruime selectie gemaakt. Om te winnen moet je vervolgens de meeste stemmen krijgen. En, hoe kan het ook anders, dat stemmen kan via social media. Daarmee genereert Donald Duck dus veel extra en gratis publiciteit.

Altijd al een hilarische woordgrap willen bedenken voor mijn weekblad? Doe mee met Heel Holland Kwekt! http://t.co/BZ1X0FMPjE #hhk — Donald Duck (@DonaldDuckNL) 25 september 2014

Andere uitgevers

Dit idee is natuurlijk niet nieuw. Toch komt het in de uitgeverswereld een stuk minder vaak voor dan bij andere merken. Wat is de reden daarvoor? Zijn uitgevers te trots om hun lezers om ‘hulp’ te vragen?

Onder het motto co-creatie: Kent u nog goede voorbeelden van Uitgevers die op een succesvolle manier van co-creatie gebruik maken?