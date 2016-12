Dossier kiosken: eLinea

eLinea is een van de eerste online kiosken in Nederland. De eReaders groep lanceerde eLinea al in 2011 en dat ging niet zonder slag of stoot. Hier onder een overzicht van de levensloop van eLinea tot nu toe.

2011

Februari: eReaders groep heeft in totaal een financiele bijdrage ontvangen van €184.622,- van het Stimuleringsfonds voor de Pers. In februari 2011 gaat eLinea live, er hebben zich op dat moment ongeveer 30 uitgevers aangesloten. Het betaalmodel ziet er als volgt uit:

70% van de opbrengsten gaan naar de uitgevers

De gebruiker abonneert zich op een kanaal (bijvoorbeeld op een krant of op een journalist)

De gebruiker betaalt per maand een vast bedrag voor een bundel.

Een bundel van 45 artikelen van de Elsevier kost bijvoorbeeld €3,99 per maand.

December: eLinea is niet beschikbaar als app-vorm omdat daar geen budget voor is. Dit is eind 2011 een van de redenen dat eLinea “vergeten” wordt. Er zijn uiteindelijk maar een paar honderd betalende abonnees en dat is niet genoeg om de kosten te dekken. Daarnaast is betalen niet simpel genoeg, blijkt het kanalenmodel niet te werken en gaat eLinea op 1 januari 2012 op zwart.

2012

Januari: eReaders groep heeft €400.000,- groeifinanciering aangetrokken en in het najaar wordt het hernieuwde eLinea gelanceerd. Het aantal uitgevers en journalisten dat zich aangesloten heeft is gegroeid tot ongeveer 70 en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Naast betaalde artikelen wil eLinea ook gratis artikelen aan gaan bieden

2013

eLinea is nu ook te lezen via de smartphone. En eLinea introduceert het ‘Spotify-model’ voor de journalistiek met hun ‘All-You-Can-Read’ abonnementsvorm. Het betaalmodel ziet er als volgt uit:

Met het All-You-Can-Read abonnement hebt je voor €9,99 onbeperkt toegang tot alle artikelen.

Daarnaast kun je ook artikelen los kopen.

Minstens 70% van de inkomsten van uitbetalingen gaat naar de uitgevers.

Volgens een berekening van Paul Disco, waar hij er van uitgaat dat uitgevers er ongeveer €50.000 per jaar aan over willen houden, ligt het breakeven punt op 16.700 abonnees.

Over het huidige aantal gebruikers is niet veel te vinden, wel is bekend dat eLinea in 2016 160.000 betalende gebruikers hoopt te hebben.