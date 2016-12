Condé Nast besteedt abonnementen-afhandeling uit aan Amazon

De befaamde uitgever Condé Nast heeft de abonnementen-afhandeling van een aantal top titels zoal Vogue en Wired uitbesteed aan Amazon. Het is voor het eerst dat een bladen-uitgeverij zo’n deal heeft gesloten. Voor zover bekend geldt het voor de Amerikaanse markt.

De bedoeling van dit ‘all access’ aanbod is het de abonnee zo simpel mogelijk te maken, en tegelijk een scherpe prijs te bieden voor zowel print als digitale content.

De aankomende abonnee wordt van de tijdschrift-site doorgestuurd naar Amazon.com, waar hij met zijn Amazon-account kan inloggen en afrekenen. De online gigant handelt de transactie af en zorgt ervoor dat de magazine content meteen digitaal beschikbaar is op Kindle Fire, iPad, Android tablets en telefoons. De gebruiker kan zijn abonnement beheren via de Magazine Subscription Manager.

Condé Nast zorgt nog wel voor de bezorging van de print-edities via US Postal. De abonnee-gegevens komen in handen van Condé Nast en Amazon registreert de transactiegegevens zoals ze dat altijd doen, aldus een bron tegenover AdAge.

Een paar zaken vallen me op:

– Voor de abonnees is het prettig om met 1 click een abonnement te kopen, vergelijkbaar met inloggen op sites met je Facebook-account. Een vooruitgang in service die broodnodig is, want traditionele media laten het op dat punt afweten.

– De uitgever is bereid data te delen met de fullfillment-partij, die daarmee meteen waarde toevoegt aan zijn eigen algoritmes om diezelfde klanten weer andere dingen te verkopen.

– Jammer dat je niet kunt kiezen tussen print en digitaal.

– Tien keer raden wat de volgende print publicatie wordt die dit model invoert.