Lang leve de nieuwe homepage van NRC.nl

Snelheid, overzicht, logica. Zo maar een paar dingen die de ideale homepage van een nieuwssite wat mij betreft moet hebben. NRC.nl heeft het helemaal begrepen.

De nieuwe homepage van NRC.nl laadt ongelofelijk snel, is zo overzichtelijk als het maar kan, en is chronologisch. Het nieuwste bericht staat boven, het oudste beneden.

Wie denkt dat ik het heb over de voorpagina van de in december 2010 onder leiding van Ernst-Jan Pfauth vernieuwde NRC.nl heeft het mis. Ik heb het over de vorige week gelanceerde ‘Teletekst’-homepage van NRC: NRC txt. Speciaal voor de krantencollega’s bij NRC Handelsblad en nrc.next is een Teletekst-achtige headlineoverzicht gemaakt dat draait op grote schermen op de krantenredacties. Elke minuut ververst het overzicht zich, zodat de krantenjongens kunnen zien wat die hippe vogels op de internetredactie allemaal op het web knallen.

In de afgelopen weken ben ik groot liefhebber geworden van de Teletekst-vormgeving, die sterk beantwoordt aan mijn hunkering naar rust en overzicht op websites. De laatste tien berichten van NRC.nl, met links de tijd van publicatie (geel kleurtje als bericht een is geüpdatet), en rechts de titel van het bericht. Spartaans tot op het bot, maar uitermate doeltreffend in zijn simpelheid.

Ik snap natuurlijk wel dat een dergelijk headline-overzicht er nooit komt als daadwerkelijke homepage. Er moet immers gelinkt worden naar andere uitingen van NRC Media (NRClux.nl, de digitale editie, etc), je kan niet teasen met beeld en intro’s, er staan geen advertenties, en zo zijn er vast nog wel tal van redenen te bedenken.

Keep it simple

Toch wil ik hierbij een vurig pleidooi houden voor de oersimpele homepage zonder toeters en bellen. Denk even na: wat is een homepage? Een pagina die bezoekers zo snel mogelijk moet brengen bij zijn of haar eigenlijke doel: het artikel. Een goed geschreven headline is voldoende informatie om in ieder geval mij over de streep te kunnen trekken, dus waarom al die rompslomp er om heen? Op Twitter doen we niet anders dan het teasen van teksten die als headlines doorkunnen.

Waarom niet de homepage als een lijst links die je zo snel mogelijk naar je bestemming brengen? Google is er groot mee geworden. En Techmeme is niet voor niks de startpagina voor eenieder die technologienieuws volgt. Denk vanuit de gebruiker: die wil zo snel mogelijk van A naar B, en niet afgeleid worden door allerlei tierelantijnen.

De ideale homepage is er een met heel veel headlines, maar toch rust. Zo veel mogelijk in één oogopslag zonder dat je er duizelig van gaat worden. Bij NU.nl begrijpen ze dat erg goed, en ook de reguliere NRC.nl kan mijn goedkeuring wegdragen, hoewel de Teletekst-versie momenteel mijn voorkeur heeft.

Dit artikel verscheen eerder op Nieuwslab.nl.