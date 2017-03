Hoe gaat het ministerie van bladen de investering in een campingzender terugverdienen?

Op 20 april werd de mediadeal van het jaar gesloten: Sanoma en Talpa kochten SBS Nederland voor een slordige 1 miljard euro. RethinkingMedia sprak uitgebreid met twee partijen die achter het net visten en met drie gerenommeerde financiele analisten.

Was het niet een tikkeltje veel wat er is neergeteld? Wat is het belang van de grootste creatieve tv-geest van Europa? En wat zijn tv-zenders in de nieuwe IP-distributiemarkt straks nog waard? In de komende dagen zullen we de afzonderlijke interviews hier presenteren.

Ontbrekend in dit lijstje is Sanoma, maar niet getreurd: op het MediaPark JaarCongres zal DE vaderlandse mediamogul achter deze monsterdeal tekst en uitleg geven. Dat is niet John de Mol, maar Dick Molman, CEO van tijdschriftenuitgever Sanoma Media Nederland.

De deal in het kort:

ProSiebenSta.1 Media AG, in handen van private equity investeerders Permira en KKR, verkocht SBS Nederland en SBS België voor samen 1.225 miljard euro:

– SBS Nederland (SBS6, Net 5, Veronica, Uitgeverij Veronica) voor 1.050 miljoen euro naar Sanoma (67%) en Talpa (33%) via hun gezamenlijke holding Sanoma Image BV.

– SBS België (VT4 en Vijftv) voor 175 miljoen euro naar Wouter Vandenhaute & Erik Watte (Woestijnvis), uitgeverij Corelio en Sanoma met elk 33% in holding De Vijver NV.

Als het goed gaat, lacht iedereen

Operationeel is er een sleutelrol weggelegd voor de beide producenten. Sanoma is sterk van hen afhankelijk om rentabiliteit te behalen op de investering. Het is in het belang van Talpa en van Woestijnvis dat de vijf zenders hun marktaandeel vergroten. Echter, de producenten sturen ook facturen naar de zenders. Die rekeningen betalen ze voor een minderheid zelf en Sanoma draait voor het grootste deel op. De verkoop van geslaagde formats in het buitenland komt de producenten ten goede, het falen betalen de medeaandeelhouders in de SBS-zenders ook. Als het goed gaat, lacht iedereen. Gaat het stroef, dan kan dat een probleem geven met de dubbelrol van de producenten waar de afhankelijkheid van Sanoma erg groot van is.



Behalve Sanoma boden ook Telegraaf en Persgroep op de zenders en de tv-gids. Ze waren bereid meer dan 20 procent premie te betalen op de geschatte marktwaarde van 800 tot 900 miljoen. Sanoma ging verder.

Wat maakten de geesten van het ministerie van bladenmaken in Hoofddorp extra gretig? In elk geval ook de participatie van de beide producenten, die bewezen hebben veel creativiteit mee te brengen. Dat kan voor Sanoma gunstig uitpakken voor printmerken en online. Nieuwe crossmedia combinaties zijn op te tuigen, zoals John de Mol ze bewezen heeft te kunnen maken met The Voice of Holland. Bovendien is de markt van ‘customer media’ of gesponsorde media sterk in opkomst en met deze ‘non-spot’ in print en nieuwe media kan Talpa eveneens een gunstige stimulans brengen.

Hoogtepunt in de tv-markt

Anderzijds zijn de SBS-zenders verkocht op een hoogtepunt in de tv-markt. De reclame is in 2010 flink aangetrokken en ook 2011 wordt goed. De verkopers profiteerden optimaal van de schaarste: de publieke omroep is niet te koop en RTL voorlopig ook niet. Maar in het komende decennium zal de schaarste verminderen met de overgang van tv-distributie over IP en ‘on demand’, met de toevoeging van ‘tweede schermen’ (tablets) die onderweg ook eerste schermen zijn. Kijkgedrag verandert vooralsnog nauwelijks en de zenders verdelen de koek.

Uit de overnameprijs spreekt een groot vertrouwen dat het publiek in haar kijkgedrag voorlopig de tien zenders als merken blijven volgen. Zowel analisten als geïnterviewde bedrijven geven de kopers daarin gelijk. Op het Mediaparkjaarcongres zal Dick Molman, baas van Sanoma Nederland, nader ingaan op de strategie waarmee Sanoma met SBS tot meerwaarde wil komen.

De interviews volgen in een serie aparte artikelen