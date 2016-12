WTF-berichten Nu.nl scoren goed op sociale media

Het bericht op Nu.nl over het ingelaste Sinterklaasjournaal (afgelopen vrijdag) was een ongekend succes op de sociale netwerken. De cijfers hebben onszelf ook verrast.

Tot nu toe was het artikel over de tragische dood van Antonie Kamerling het meest gedeeld op Facebook, met ruim 6000 zogenoemde likes. Sinterklaas ging hier ruimschoots overheen met maar liefst 15.000 likes.

Verder werd er op NUjij 642 keer op gereageerd en werd het bericht bijna 4700 keer geretweet. Voor ons is dit een bevestiging van ons vermoeden dat artikelen met een opmerkelijk karakter (de zogenoemde WTF-berichten) op sociale netwerksites belangrijk is.

Na het weekend kunnen we ook concluderen dat dit ook zorgt voor het nodige (extra) verkeer. Op een gemiddelde dag krijgt NU.nl 45.000 bezoeken via Facebook, deze vrijdag was dat 62.666. Een significant verschil dus. Opmerkelijk is verder dat het bericht op NU.nl veel gedeeld is, maar op andere sites veel minder. Op AD.nl heeft het bericht bijvoorbeeld 158 Likes, op NRC 151 en op Telegraaf.nl 399.

In totaal werd het bericht op NU.nl 417.000 keer gelezen. Hiermee is het bericht deze maand na Bin Laden en wielrenner Weylandt het meest gelezen.