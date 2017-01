Wat zijn de beste ‘content curation’ tools?

Gedurende enige maanden presenteerde een groep journalisten hier dagelijks in aparte postings een persoonlijke greep uit het belangrijkste medianieuws. Dat is een leuk idee, maar kost ook erg veel tijd.

Vandaar dat we besloten hebben om het anders te doen. We selecteren en bundelen wel de interessante nieuwtjes, maar schrijven er geen compleet verhaal meer omheen.

In het internet lingo wordt dat ‘curated content’ genoemd. Verzamelen, selecteren, ordenen, becommentariëren en publiceren van content die al elders is verschenen.

Maar hoe doe je dat? Inmiddels is er oerwoud aan tools op de markt. Zie daarvoor het overzicht dat Robin Good heeft gemaakt:

Om interessante nieuwtjes te verzamelen gebruiken we op dit moment Scoop.it (zie de widget in de rechterkolom) , maar of dat de beste keuze is weten we nog niet, simpelweg omdat we nog niet alles hebben uitgeprobeerd.

Een keuze kun je pas maken als je weet waarvoor de tool moet dienen en hoe je hem zou willen gebruiken. Daarom hier (in navolging van Robert Scoble) onze wensenlijst:

1. Het doel is om een verzameling links eventueel met kleine fotootjes en toelichting overzichtelijk te presenteren op rethinkingmedia.nl.

2. Het zou mooi zijn als er ook tweets en video’s in opgenomen kunnen worden.

3. De items moeten bewerkt en herordend kunnen worden.

4. De tool moet doublures kunnen herkennen.

5. De hele redactie moet gebruik kunnen maken van 1 account.

6. Alle redactieleden moeten kunnen linkdumpen in het algemene account vanuit hun eigen browser. (Dus niet hoeven switchen tussen accounts).

7. Eventueel zouden lezers ook moeten kunnen bijdragen, maar deze links mogen pas na goedkeuring gepubliceerd worden.

8. Het resultaat moet te embedden zijn op de eigen site, bijvoorbeeld door middel van een rss-feed, een iframe, of een embedcode.

9. Het resultaat (de widget of feed) moet te stylen zijn. Zowel het formaat, als de kleuren en fonts. Reclame en logo’s van de dienst worden niet op prijs gesteld.

10. De links moeten direct naar de bron leiden, en niet via de site van de aanbiedende dienst zoals nu bij Scoop.it. Dat is namelijk een extra klik voor de lezer.

Help ons met het vinden van de juiste tool, en deel je ervaringen hieronder in het reactiepaneel. Of laat weten welk wensen jij nog meer zou hebben.