Nieuwsoverzicht: software schrijft beter dan journalist – Rutte slaat Rutger Castricum

Paul de Leeuw is nog lang niet klaar met ons en de VARA. Hij gaat het bestel verrijken met een satirische nieuwsshow ofzoiets. Hopelijk is z’n pool van grappenmakers wel wat uitgebreider dan die op dit moment het nieuws van de dag afserveert aan het begin van de MADIWODO-show. Wanneer het programma er precies komt is nog niet bekend . Kan nog wel tot volgend jaar duren dus we moeten het voorlopig nog doen met Jan Tromp en Uitgesproken. Ook leuk.

Tikgeit 2.0

Sinds Retecools Turingtest voor Telegraafmoderatoren weten we dat software verbluffend strakke teksten kan schrijven. Maar als een programmaatje gevoed met de juiste data een beter wedstrijdverslagje schrijft dan een mens krab je ook even op je achterhoofd. Het is gebeurd, lees bij TNW de tekst die de software produceerde! Wat doe je als de schoolleiding jou als hoofdredacteur van de schoolkrant dwingt om voor de school onwelvoeglijk nieuws ‘onder de vouw’ af te drukken? Eerst verzet je je natuurlijk en daarna doe je gewoon wat hij zegt. En laat het gedeelte boven de vouw gewoon leeg. Erg goed, die jongen komt er wel. Lees er bij Poynter meer over Olijke Rutger Castricum krijgt slaag met eigen roze plopkap. Van wie? Onze premier. Want er wordt toch veel gelachen onderling hoor , het is maar werk en je ziet elkaar toch bijna dagelijks. Hoe zou Castricum Rutte tot deze daad hebben verleid? Aanhoudend dezelfde vraag gesteld? Of een kwinkslag over het seksleven van onze vrijgezelle leidsman? We zullen het misschien nooit weten. Of wel, dan lezen we het graag in de comments.