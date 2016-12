Nieuwsoverzicht: Wegener verliest rechtszaak van TMG en uitgevers hebben nog 2 jaar voor tablets

Dichtbij blijft TMG merk

Hyperlokale roerganger Bart Brouwers is in zijn nopjes. Hij mag namelijk de naam Dichtbij blijven gebruiken voor de lokale nieuwssites van TMG. Waar TMG namelijk sites als woerden.dichtbij.nl hanteert voert Wegener dichtbij ook als hyperlokale merknaam: bijvoorbeeld dichtbijdenbosch.nl. Wegner was eerder met zijn initiatief maar de rechter bepaalde dat Brouwers gewoon ‘dichtbij’ mag blijven gebruiken. Over tot de orde van de dag.

Twee jaar voor tablets

Uitgevers hebben nog twee jaar om op de tablettrein te springen. “U heeft nog twee jaar de tijd. Over twee jaar zal de massa de tablet omarmen en gaat het met ineens heel hard met de mediaconsumptie via tablets”, aldus consultant André Knol. En als je dan niet mee bent gegaan als uitgever: hel en verdoemenis. Uitgevers verdienen nu namelijk al niets meer aan advertenties en als ze niet meegaan met de tablethausse, dan houdt het op. Wie het hele verhaal van het tabletorakel wil lezen gaat naar Mediafacts.



Limburgers beginnen met internetabonnementen

Media Groep Limburg biedt voor 11 euro per maand een aantal internetabonnementen. Het gaat om digitale magazines die een beetje lijken op een tablettijdschrift. De themasites gaan over gezond leven, mode en beauty of economie. Het gaat om een stimuleringsfodsproject dat er ruim 1,2 miljoen in pompte. Erg mooi is het niet.

Pieter Broertjes

Pieter Broertjes wordt burgervader van mediahoofdstad Hilversum. Daar winden een hoop mensen zich natuurlijk enorm over op. Zo ook Telegraaf-columnist Rob Hoogland die geen goed woord over heeft van de switch die Broertkjes van luis in de pels naar bestuurder maakt. Hoogland belooft zelfs van de Eiffeltoren te bungeejumpen als zijn ome Sjuul van de Basisweg ooit burgemeester wordt. Waarvan akte.

Datavisualisatie

Voor de liefhebbers nog een datavisualisatie van 24 uur twitteren in Londen. “24 hours of the Twitter life of London, visualized. Red circles represent tweets, retweets shoot in yellow in the direction of information, from the original tweets to the geolocation of the re-tweeters”, vermeldt curiousitycounts erbij.