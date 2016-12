Nieuwspost geeft tegen betaling inkijk in de journalistieke keuken

Nieuwspost is een platform voor crowdfunding in de journalistiek. Het maakt het voor (freelance) journalisten mogelijk om hun verhaalideeën te posten en het publiek te vragen om hun project te ondersteunen. Als tegenprestatie krijgt het publiek een kijkje in de keuken. Donateurs krijgen ‘the making of’ van een verhaal te zien. Initiatiefnemer Bob van ‘t Klooster geeft uitleg.

Waarom zou iemand het journalistieke proces willen zien? Om een cliché aan te halen: je wil ook niet weten hoe een worst wordt gemaakt..

Persoonlijk wil ik dat juist graag zien. Ik eet ook graag in een restaurant waar je ziet hoe je eten klaar gemaakt wordt. Voor nieuws geldt bovendien dat ‘the making of’ net zo interessant is als het uiteindelijke verhaal. Tevens kan in het directe contact tussen publiek en journalist kunen mooie dingen ontstaan.

Is crowdfunding de redder van de journalistiek?

Internet biedt een fantastische nieuwe mogelijkheden voor journalisten. Het is voor sommigen nu alleen zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Voor journalisten is het de kunst om meer te doen dan alleen nieuws te maken, want dat wordt door de zoekmachines opgegeten en overal als gratis content uitgeserveerd. Crowdfunding, op zoek gaan naar micro-betalingen, is een manier om geld te verdienen. Maar dan moet je dus wel heel duidelijk toegevoegde waarde bieden. Er zijn overigens gelukkig nog vele andere manieren dan dit.

Journalist Olaf Koens liet 113 lezers een reportage naar Azerbeidjan financieren. Hij was enthousiast, maar ziet het toch vooral als een one trick pony.

Daar ben ik het niet mee eens. Olaf Koens is een actieve blogger en twittteraar en had daardoor in no time van meer dan 100 followers een donatie ontvangen, maar hij bood eigenlijk niet een substantiële tegenprestatie. Ik denk dat hij juist heeft bewezen dat crowdfunding in de journalistiek kan, maar dat het model dat nog veel verder uitgediept kan worden. Het is een experiment, dus het is nog iets te vroeg om al te zeggen hoe het er precies uit moet zien.

Wat is jullie rol binnen het Nieuwspost-platform?

We helpen journalisten ook met hun project, door ze ervaringen van eerder geslaagde projecten voor te houden. Crowdfunden moet je leren.

Nieuwsorganisaties kunnen ook een verhaal claimen, maar haal je dan niet je hele opzet onderuit? Je maakt je verhaal toch voor een beperkte groep mensen die betalen?

Er zijn dus straks twee producten: Het verhaal en ‘the making of’. Dat zijn dus ook twee verdienmomenten voor de journalist. Het uiteindelijk verhaal wordt aangeboden aan nieuwsorganisaties en in ruil voor die donatie krijgt het publiek de exclsuieve toegang tot the making of van dat verhaal.

Overigens kan een journalist nog veel meer dingen bedenken dan alleen een exclusieve blog om mensen te verleiden zijn project te steunen. Nieuwspost wil op dat terrein proberen innovatief te zijn en journalisten extra mogelijkheden bieden om zich te onderscheiden.

Wat gebeurt er als een journalist een slecht, incompleet of verzonnen verhaal levert?

Dat is in de eerste plaats slecht nieuws voor die journalist. Als freelancer ben je wel gek als je dat laat gebeuren. Het publiek bedenkt zich dan wel een twee keer voordat ze opnieuw een project van deze journalist zullen ondersteunen.

Hoe wordt de betaling geregeld en hoeveel gaat gaat er naar jullie toe?

Journalisten krijgen na het leveren van hun product betaald. Het gehele bedrag dat gedoneerd wordt, gaat naar de journalist. Wij strijken daar momenteel niks van op. Sterker nog, we leggen zelfs geld bij voor de transacties, want daar wil de bank geld voor ontvangen. Je ziet overigens al dat er betaalmethoden op de markt komen die voorkomen dat de bank steeds geld opstrijkt voor micro-betalingen. Daar gaan we dus ook mee aan de slag.

Wat is jullie business-model model?

Daar zijn we mee bezig.