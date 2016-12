Nieuws uit krantenland en NOS in de cloud

Het is maar wat je nieuws noemt, maar NRC Handelsblad is vanaf vandaag ‘compact’. Het formaat van de krant gaat van broadsheet naar tabloid, een niet te stoppen trend in krantenland lijkt het. Over de voor- en nadelen laat ik graag anderen oordelen, wat mij opviel was de grote publiciteit die met de transformatie gepaard ging. Van hetzelfde laken een pak voor de Volkskrant. Zij introduceerde zaterdag haar nieuwe bijlage ‘V’. Om de introductie van dit katern te vieren kreeg ieder die de krant kocht een gratis dvd. Net als bij NRC bekroop mij even het gevoel dat ze vergeten waren waarom de krant überhaupt gemaakt wordt, namelijk om haar lezers op de hoogte te houden van nieuws. Als je grootste nieuws van de dag is dat de krant is een nieuwe columnist heeft, doe je iets verkeerd. Had de ruimte, die de juichverhalen over de nieuwigheden in deze kranten in beslag nam, niet veel beter met nieuws gevuld kunnen worden?

Paywall Strategies 2011

Interessant voor eenieder die meer wil weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van betaalde content op internet. 24 Februari was er de Paywall Strategies conferentie in Londen, kijk hier voor een samenvatting van de dag en video’s over betaalde en onbetaalde content modellen.

Uitwisseling nieuws- en sportbeelden

De NOS heeft haar samenwerking met regionale omroepen meer inhoud gegeven. Met het online platform Media Cloud kunnen aangesloten omroepen beelden uitwisselen met elkaar, schrijft Villamedia. Het systeem is al sinds 1 februari actief.

Aantal twitteraars in Nederland

Het aantal twitteraars in Nederland is onbekend, ondanks onderzoeken naar die aantallen. Die conclusie kan getrokken worden als gekeken wordt naar de manier van onderzoek en de selectiecriteria bij deze onderzoeken, schrijft denieuwereporter. Onderzoeksbureau’s zijn vaag over hoe zij tot hun resultaten komen en bij narekening van hun resultaten lijken die resultaten sterk overdreven te zijn. Zo becijferde comScore dat 22,3 % van de Nederlandse bevolking met twitter in aanraking komt, wat zou neerkomen op omgerekend 3,7 miljoen Nederlanders.

Alles voor de kijkcijfers

De enorme hype gecreëerd door Net 5 rondom het nieuwe real-life programma Secret Story lijkt vooralsnog alleen maar op internet zijn vruchten af te werpen. De kijkcijfers zijn dramatisch en zenderbaas Alphons Martens geeft het programma nog drie weken de tijd om betere resultaten te boeken, zegt hij in het AD.

Prijs voor Altijd Wat Wijzer

NCRV’s Altijd Wat heeft een prijs gewonnen voor haar infographics Altijd Wat Wijzer. De aflevering over voedselverspilling kreeg de eerste prijs tijdens de ‘Infographics Jaarprijzen’ in de categorie ‘dynamisch’.

Kijk hieronder de winnende aflevering: