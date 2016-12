Nieuwsoverzicht: Eyeworks zoekt geld en Moszkowicz danst

>> Goldman Sachs kan zich in de handen wrijven. Althans, als de geruchten kloppen en de overnames die de zakenbank aan het voorbereiden is ook doorgang zullen vinden. Allereerst is daar Twitter, dat volgens The Wall Street Journal in gesprek is met Facebook en Google. Laatstgenoemde bedrijven schatten de waarde van Twitter inmiddels op 7,3 miljard euro.

>> Een ander uiterst succesvol mediabedrijf heeft ook de hulp van Goldman Sachs ingeroepen bij haar zoektocht naar nieuw kapitaal. Productiebedrijf Eyeworks (van Reinout Oerlemans weet u wel) is volgens Het Financieele Dagblad naarstig op zoek naar investeerders die “de haperende groeimotor” van het bedrijf weer zullen aantrappen.

>> Nederlandse uitgevers wachten met het uitgeven van tijdschriften en kranten op de iPad totdat Apple meer duidelijkheid geeft over de voorwaarden die het bedrijf hieraan stelt, schrijft Publishr.nl. Apple wil iPad-abonnementen alleen via de eigen App Store verkopen, en krijgt dan 30 procent van de opbrengst. Dat het betalen voor abonnementen in de App Store plaatsvindt wordt volgens iPadclub.nl juist gezien als een geniale zet van Apple, vanwege het gebruiksgemak.



>> Felicitaties vandaag aan het adres van het jarige Parool, dat 70 jaar bestaat. De krant plaatste een prachtig beeldoverzicht op de site en Piet Bakker liet in NCRV’s Lunch! zijn licht schijnen op de ontstaansgeschiedenis van de krant.

>> Eric Smit kan ondertussen de weg naar de rechtbank wel dromen, vandaag moest hij weer in de rechtbank verschijnen, ditmaal omdat Michael Kraland rectificatie eist van een door De Pers en Follow The Money gepubliceerd stuk van Smit’s hand.

>> Kijktip: voor vanavond is College Tour, met niemand minder dan Bram Moszkowicz (alsof die nog niet genoeg op TV is deze week). Midden in de opnames was er ineens een heftige discussie tussen presentator Twan Huys en Moszkowicz over beelden die de redactie wilde laten zien, maar waar de geïnterviewde het beslist niet mee eens was. Er kwam een halfbakken compromis (geen beelden van de dansende advocaat met cliënt Bouterse, wel de geluiden) volgens studentenblad Folia.nl. NRC spotte de gewraakte beelden van Mosko’s dans met Bouterse die al jaren op YouTube staan.

>> Rik van de Westelaken is op bezoek bij CNN en bericht daarover op zijn weblog. Daar merkt hij dat de CNN-presentatoren ongeveer 1 mail per minuut versturen en de eindredacteur er daar een veelvoud van moeten verwerken. De presentatoren gaan pragmatisch om met hun vak. “Over televisienieuws moet je niet ingewikkeld doen,” zegt anchor Jim Clancy. “Het moet zijn alsof je in een bar je beste vriend vertelt wat er gebeurd is. In simpele woorden doordringen tot de kern.” Van de Westelaken belooft morgen wat meer CNN tips te geven vanaf de CNN-nieuwsredactie in Atlanta.