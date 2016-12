NRC en VN in zee met nieuwsaggregator eLinea

eLinea is een nieuwsaggregator die over 15 dagen officieel wordt gelanceerd. Lezers kunnen zich op content van verschillende media abonneren. Bijvoorbeeld op buitenlands nieuws van NRC, columns van Vrij Nederland en spotprenten van Joep Bertrams. Zelf noemen ze het een ‘digitale kwaliteitskrant’ die je zelf kan samenstellen.

Tijd voor een paar vragen aan Natasja Oosterloo, Business Developer bij de eReaders Groep, de initatiefnemer van eLinea.

Welke uitgevers/titels zijn er precies aangesloten bij eLinea?

De volgende uitgevers, cartoonisten en columnisten doen mee vanaf de lancering op 24 februari 2011: NRC Handelsblad, Elsevier, Nieuws.nl, Vrij Nederland, Opzij, Psychologie Magazine, J/M voor Ouders, Dolf Jansen, Friesch Dagblad, Joep Bertrams, Readers Digest, TRIK, Yvonne Kroonenberg, Tom Janssen, Dagblad De Pers, onzeWereld, VJ Movement, Management & Literatuur, Scilogs, Fleur Speet, Salesmagazine, DJ Broadcast, EOS, Psyche & Brein, MO*magazine, eReaders.nl, OnStage en Radio Nederland Wereldomroep.

Wat is het verdienmodel? Hoeveel strijken jullie zelf op per verkochte feed?

Binnen eLinea zijn er zowel gratis als betaalde kanalen. Van de betaalde kanalen gaat 70 procent naar de uitgever en 30 procent naar eLinea.

Waarom denken jullie dat mensen bereid zijn 2 tot 5 euro per maand te betalen per mediafeed

Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende onderzoeken geweest naar de voorwaarden die aanwezig moeten zijn zodat de lezer bereid is te betalen voor digitale content. Hier komt onder andere uit naar voren dat de content van hoge kwaliteit moet zijn, dat content aangepast moet kunnen worden aan de eigen interesses, dat het gebruiksgemak groot moet zijn en ook het betalen zo eenvoudig mogelijk moet gaan.



eLinea voldoet aan deze voorwaarden. Met eLinea kunnen lezers precies die content kiezen die past bij zijn/haar interesses en betalen zij niet meer voor artikelen die ze toch niet lezen. Daarnaast kunnen de artikelen in eLinea gemakkelijk gelezen worden op elk moment en op elk apparaat. eLinea is platform-en apparaatonafhankelijk. Een lezer kan kiezen om de artikelen online te lezen (via de browser en op de smartphone via een geoptimaliseerde mobiele website) of door de artikelen in drie verschillende PDF-formaten of ePubbestand te downloaden. Daardoor is eLinea geschikt voor zowel pc, laptop en tablet, als smartphone en ereader. En werkt het op elk besturingssysteem. Betalen binnen eLinea gaat ook gemakkelijk. Een lezer koppelt eenmalig zijn/haar rekening en kan daarna door simpelweg een wachtwoord in te voeren abonnementen toevoegen. Deze abonnementen kunnen eenvoudig afgesloten of stopgezet worden.

Er komt een internationale versie. Zijn er al uitgevers gestrikt daarvoor, en zo ja, welke?

We zijn inderdaad bezig met verschillende internationale versies. We richten ons daarbij nu op het Verenigd Koninkrijk en België. Een platform als eLinea is namelijk ook interessant voor de uitgevers daar, maar de content die we op deze manier kunnen verkrijgen is ook interessant voor de Nederlandse versie. Een internationale versie werkt dus op twee manieren versterkend. In beide landen zijn we nog druk bezig met het benaderen van verschillende partijen om een pilot te kunnen draaien. Er zijn bijvoorbeeld al een aantal Belgische partijen die al in Nederland vanaf de lancering beschikbaar zijn: EOS, Psyche & Brein en MO*magazine.

Is de content precies hetzelfde als gepubliceerd in de bron?

Nee. Omdat we platform-en apparaatonafhankelijk werken en ook met verschillende outputvormen (online, PDF in 3 formaten en ePub) wordt de content in eLinea in een eigen opmaak gepubliceerd.

Wanneer is de dienst wat jullie betreft een succes?

Het streven van eLinea is om een aggregatorplatform te worden. Hiervoor is het nodig dat eLinea zoveel mogelijk kwaliteitscontent van zoveel mogelijk verschillende uitgevers kan aanbieden zodat de lezer via één platform precies datgene kan lezen wat past bij zijn of haar interesse. De eerste groep van deelnemende uitgevers is een mooi begin, maar het aanbod zal nog sterk uitgebreid worden. En natuurlijk staat ook de ontwikkeling van het platform niet stil.