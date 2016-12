Ik heet geen Youp, maar Jurryt, en dus belt NRC-Next niet terug

De details zal ik u besparen, maar het gaat om een maandenlang probleem dat mijn vrouw, een aardige taalkundige, met NRC-Next heeft. Een zaak waarin zij overigens volkomen gelijk heeft. Dat vind ik niet alleen, maar dat vindt ook NRC-Next. Ze kunnen het probleem alleen niet zomaar oplossen. Waarom niet?

Omdat ze het niet kunnen oplossen. Maar het is toch hun fout? Klopt, maar de helpdeskmevrouw kan hem niet oplossen. Terwijl dat in een handomdraai kan. Inderdaad, maar daarvoor heeft zij niet de bevoegdheid. Dat moest schriftelijk. Binnen drie werkdagen krijgt mijn vrouw dan antwoord. Of zij dan iemand anders van NRC-Next kan spreken? Nee! Waarom niet? Omdat dat niet gaat! En kan de mevrouw het door NRC-Next veroorzaakte probleem niet aan iemand voorleggen en dat die dan terug zou bellen? Nee, NRC-Next belt nooit terug. Kafka in de polder.

Ook ik heb er nog een ochtend aan besteed en word met dezelfde kluiten hetzelfde riet in gestuurd. Drie mobieltjes heb ik zelf geduldig hangend in de wachtrij leeg gebeld, krijg hetzelfde begrip van de mevrouw, ook weer het grootste gelijk overigens en de mededeling dat het helaas schriftelijk moet worden afgehandeld.

Uiteindelijk gedaan, maar mijn vrouw heeft nog steeds niet de laatste details kunnen regelen. Na meer dan zes maanden (!) zijn haar klachten over de slechte bezorging van NRC-Next niet beantwoord. Ook het opzeggen van het abonnement is niet mogelijk, omdat haar klacht (deze week vierden we het jubileum van de vijftigste klacht) nog in behandeling is. Het klopt dus nog steeds niet! Weer een fout van NRC-Next. Sorry overigens. Maar de man kan zijn fout niet herstellen. Binnen dit Sovjetsysteem was hij niet bij machte om…

Ik besloot om een hoog iemand bij NRC-Next te twitteren, maar dat was dom gedacht. Die krijg je dan wel aan de lijn, maar komt met een smoes. We moesten daarom een brief schrijven en zou binnen drie werkdagen…

Genoeg, dacht ik en uit mijn ongenoegen al een tijd boos op Twitter. Nou is mijn account slechts een zeikerig onderonsje met vrienden, want ik word niet gevolgd door meer dan veertigduizend mensen, die mijn probleem onmiddellijk herkennen omdat ze zelf ook allemaal in een zo’n soort conflict zijn verwikkeld met NRC-Next, NRC-Next, NRC-Next of een andere onbereikbare NRC-Next. Mijn berichtjes worden dus geen vrolijke olievlek en binnen een half uur krijg ik geen aardige meneer van NRC-Next aan de lijn. Niemand die dus vraagt wat het probleem is. Ik heet geen Youp, maar Jurryt, en die hoef je niet te bellen.

Al zes maanden bonken mijn vrouw en ik op de machteloze NRC-Next-vesting, worden van kastjes naar muren en terug het woud in gestuurd, slaan wanhoopskreten uit tegen medewerkers die ons telkens gelijk geven, maar helaas niks voor ons kunnen doen. Op het moment dat ik tegen duizend landgenoten twitter dat het geduld op is en ik NRC-Next vrolijk doch beschaafd ga slopen op het internet, belt het bedrijf nog steeds niet in een geur van angstdiarree stotterend dat alles geregeld is. Ik heet geen Youp, maar Jurryt, en die hoef je niet te bellen.

Ondertussen is Youp van ’t Hek voor – nota bene! – het NRC een soort nationaal meldpunt van de helpdeskterreur geworden, maar proeft niet dat bij mij het geduld voor dat krantje van hem op is. Ik ben het spuugzat. Klantenservice betekent klantenservice ofwel: service aan klanten! En dat begint niet met een uurtje hangen terwijl je naar zaaddodende muzak moet luisteren. Om over het machteloze vervolg maar te zwijgen. Revolutie? Wat mij betreft wel. Hoe?

Nog even geen idee, maar voorlopig raad ik niemand aan om te beginnen met de nuchtere mededeling dat je eigenlijk Youp heet, omdat dit ook bij NRC-Next geen invloed heeft. Praten met de helpdesk van NRC-Next is hetzelfde als vechten met een lijk: er komt geen enkele reactie. Ik heet geen Youp, maar Jurryt, en die hoef je niet te bellen.

Youp, wanneer begin je eens met de klantenservice van NRC-Next? Doe eens wat, man! Jou bellen ze tenminste wel terug.