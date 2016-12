Coen Moulijn, de drank en de media

Tijdens de viering van Oud & Nieuw heeft voetballegende Coen Moulijn een herseninfarct gekregen. Hij is vandaag toch nog onverwacht overleden, want hij leek aan de beterende hand. Dat weet iedereen, want dat bericht werd gebracht door de media van het AD tot NRC Next. Feijenoord-supporters zeiden echter, zodra het bericht er was, minder verbaast te zijn dat Coen iets is gaan mankeren.

Want Coen dronk niet, de laatste decennia, hij dronk veel.

In zijn vaste café Rustenburg bij het Zuidplein in Rotterdam kon je hem heel vaak zien zitten, als een figuur uit een verhaal van Carmiggelt, klaverjassend en langzaam dronken wordend.

Niet fijn.



Dat het herseninfarct iets te maken heeft met Coens drankgebruik is statistisch waarschijnlijk.

Interessant fenomeen. Als Coen aan een overdosis heroïne was bezweken zouden we het hebben geweten. Dan hadden alle media van AD tot NRC Next ons dat in geuren en kleuren hebben verteld.

Zoals de media ook zouden hebben gemeld dat de ex-minister die onlangs Commissaris van de Koningin werd wel erg veel snoof of spoot. Maar de persoon in kwestie snuift niet, hij zuipt. Zijn collega-Kamerleden hielden hun hart vast als hij moest spreken na de dinerpauze, want dan kon het misgaan, met de boomlange ex-minister.

En er was ook nog eens een minister van Financiën, die eerst Landbouw deed, die slechts tot 5 uur functioneerde en zo zijn er heel veel mensen in het openbare leven die merkwaardig functioneren omdat ze een deel van de dag laveloos zijn. Niet van de drugs, maar van de drank.

En dus komt het niet in de krant.

Dat Ramses Shaffy zich dood had gedronken mochten we weten, maar bij voetballers ligt dat kennelijk weer anders

Rare vorm van selectief mededogen.