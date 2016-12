Ook Richard Branson, platenbaas, ballonvaarder en avonturier met diepe zakken heeft zich nu op de iPad gestort. In CNN Money praat hij over zijn net gelanceerde iPad-magazine Project.

Het maandblad kost 2,39 euro en heeft als motto ‘Design-Entertainment-Technology-Enterpreneurs’. Typisch staaltje Branson dit. “I have no idea whether I will make money out of it. I hope it will pay the bills. My approach to life is to create the best magazine.” Inspirerend! [5 minuten]

Voor een video preview van Project, kijk hier:

(via Paul Brackel)