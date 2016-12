Zijn vormgevers de nieuwe journalisten?

Het zit nog een beetje tussen aftasten, experimenteren en dromen in. De komst van tablets opent een hele nieuwe wereld voor uitgevers, journalisten, vormgevers, adverteerders en natuurlijk lezers. Tegelijkertijd vervagen de grenzen tussen deze groepen – ze nemen een deel van elkaars taken over. Zo is het helemaal niet ondenkbaar dat vormgevers steeds meer de journalistieke kant opgaan en uiteindelijk zelfs de ‘stukjestikkers’ zullen vervangen.

Ik zal uitleggen waarom.

Voor uitgevers lijken tablets de heilige graal die waar kan maken wat het internet nooit heeft kunnen brengen: een nieuw verdienmodel om de dalende inkomsten uit print op te vangen. Adverteerders zien immers veel in de interactieve mogelijkheden van tablets, omdat lezers kunnen doorklikken op een product om meer te weten te komen of zelfs een bestelling te plaatsen. Sinds de introductie van de iPad zijn er al wat voorbeelden langsgekomen op RethinkingMedia. Tijdens Adobe User Group XL werd vandaag nog een mooi voorbeeld getoond van het magazine Martha Stewart Living – waarin niet alleen veel video is opgenomen, maar ook sfeervolle panoramafoto’s en een live-twitterfeed.

Onderuitzakken

Die interactieve mogelijkheden zijn er op internet natuurlijk ook al, maar de nieuwsconsumptie op internet is zo vluchtig dat advertenties vaak als storend worden ervaren (wie is er wel eens onder de indruk geweest van een mooie websitebanner?). De tablet leent zich, net als printmagazines, voor lekker onderuitzakken op de bank om je te verdiepen in een achtergrondartikel. Hierdoor zullen advertenties ook meer attentiewaarde krijgen. Daarnaast wordt het gemakkelijker om leesgedrag van consumenten te volgen en daarop in te spelen, en dus ook om gericht te gaan adverteren.

Dat diezelfde mogelijkheden ook in het bereik liggen van journalisten die de content voor deze tablet-magazines aanleveren, is iets waar volgens mij nog minder aandacht aan wordt besteed. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos: niet alleen om meer beeld en video op te nemen in artikelen, maar vooral ook om feedback van lezers te vragen en te verwerken, stukken aan te bevelen aan vrienden en ga zo maar door.

Vormgevers worden journalisten

Journalisten die schrijven voor een tablet zullen nog veel meer dan nu al het geval is moeten gaan nadenken over het design van hun artikelen (tekst, beeld, geluid) en de interactieve mogelijkheden. Vormgevers moeten daarom al in de ideeënfase betrokken worden bij de ontwikkeling van een verhaal. De vormgevers die hier vandaag op Adobe User Group XL rondlopen, zijn zich daarvan bewust en dromen hardop over de mogelijkheden van publiceren op tablets.

Als die samenwerking tussen vormgevers en journalisten niet tot stand komt, dan lopen journalisten een risico. De hoeveelheid tekst (en het belang ervan) zal de komende jaren alleen nog maar afnemen. Bovendien zijn er genoeg vormgevers met schrijftalent die graag beide taken op zich willen nemen. De designers die hier vandaag rondlopen zijn er ‘eager’ genoeg voor.

En iets zegt me dat ontwerpers eerder zullen leren schrijven dan dat journalisten leren hoe ze interactieve graphics kunnen maken voor een iPad.