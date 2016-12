Journalistiek eenrichtingsverkeer op Twitter

Kranten volgen op Twitter nauwelijks mensen en gaan zelden of nooit de dialoog aan met volgers. Opvallende cijfers uit een onderzoek van Twittermania onder Nederlandse dagbladen. De krant met de meeste volgers (NRC.next) volgt maar 45 mensen. FD, NRC, Volkskrant, Parool, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad doen het beter en volgen wel terug.

Vreemd dat een sociaal medium als Twitter bijna niet wordt gebruikt om nieuws te vergaren of om te reageren op volgers. Toch is het te kort door de bocht om te concluderen dat Nederlandse kranten(journalisten) Twitter niet gebruiken om in contact te komen met lezers. Ik zelf gebruik Twitter voor een deel als nieuws-feed: ik volg een aantal publicaties om meteen het laatste nieuws binnen te krijgen. Ik verwacht niet dat Nu.nl of NRC.next gaat reageren op mijn tweets.

De interactie met volgers is dan ook geen taak van de algemene Twitter-account van een krant (of magazine, nieuwssite), maar van de journalisten die daar achter zitten. Zij kunnen lezers op de hoogte houden van het laatste nieuws in hun eigen specialisme, vertellen aan welke verhalen ze aan het werken zijn, input vragen voor artikelen en interessant nieuws oppikken.

Gelukkig hebben veel journalisten dat al uitgevonden, er zijn voorbeelden te over (Frits Wester van RTL, Laurens Verhagen van Nu.nl, Fleur Besters van het Eindhovens Dagblad).

Ik ken er helaas ook een paar die hun privé-account op dezelfde manier gebruiken als de algemene Twitter-account: niet terugvolgen, niet ingaan op reacties, maar alleen maar zenden, zenden, zenden.

Daar is gelukkig de knop ‘Unfollow’ voor uitgevonden.