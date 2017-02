Mediakwestie: WK en handel in gezelligheid

Nederland deed het qua prestaties geweldig op het WK voetbal, maar voetbalde lelijk. Ook was er de tweespalt in verslaggeving en de fans en tenslotte ook met de rechten van de huldiging. Wat vindt onze Mediaraad?

Robert Witteman: ‘Informatie te over voor iedereen’

“Gezelligheid als criterium is voor goede of slechte WK verslaggeving? Dat lijkt me niet. En ook voor commerciële partijen rondom het WK is gezelligheid geen voorwaarde voor succes. Discussie en controverse horen er bij, een tweedeling tussen azijnpissers en positivisten maakt het gesprek vermakelijker. Uiteindelijk zijn het sportprestaties en niet de media, beesies of bavariababes die de sfeer in het land bepalen.

Verkoop- en kijkcijfers varen mee op het succes van de sportprestaties. Reclameherinnering is hoger wanneer oranje wint. Omdat niemand vooraf dacht aan een finaleplek voor Oranje waren het prachtige WK weken in (media)land.

Vooral bij online media. Het nieuwe Nusport.nl maakte in de afgelopen weken een vliegende start. WK apps stonden bovenaan de hitlijst. 16% van Nederland wisselde van gedachten over Oranje via social media.

Met zoveel kanalen en zo’n overload aan WK informatie vind ik de vraag over evenwichtige (positieve) berichtgeving niet eens meer relevant.”

Volkert Deen: ‘Ik wil kunnen dromen’

“Over het algemeen is voetbal iets voor liefhebbers die zich graag de professionele scepsis van de Borsten en Derksens van deze wereld laten aanleunen. Maar eens in de twee jaar wordt voetbal plots meer dan dat – als ‘onze’ beste spelers worden afgevaardigd om zich te meten met andere nationale kampioenen uit alle windstreken van de wereld. Op dat moment is voetbal niet langer het domein van de kenners.

Tekenend vind ik dat de ‘kenners’ een sterke voorkeur hebben voor het commentaar van een Jeroen Grueter boven dat van een Frank Snoeks, omdat Grueter ‘deskundiger’ commentaar geeft en Snoeks teveel babbelt.

Ik ervaar het tegenovergestelde: ik vind Grueter een eersteklas azijnpissert die alle magie uit een wedstrijd weet te praten, een vooringenomen voetbalexpert die al een kwartier voor tijd besluit dat een wedstrijd gespeeld is omdat een team één doelpunt meer heeft gemaakt.

Snoeks grossiert inderdaad in volstrekt lege en zinloze opmerkingen, maar geeft zich wel over aan het spel en de sfeer, en sluit daarmee veel beter aan bij wat er thuis op de bank gebeurt.

Tijdens een WK wil ik kunnen dromen, wil ik kunnen geloven dat ons team het beste van de wereld is, en dat we zelfs in die laatste drie minuten nog tegen alle verhoudingen in voor een wonder kunnen zorgen. Die naïviteit hoort bij een WK, waarin iederéén zich plots expert wil voelen.

Zelfs ik betrap me op analyses die ik zelf heel serieus neem, op strategische discussies die ik met vrienden, buren en wildvreemden voer terwijl ik wéét dat ik niet gehinderd word door enige wezenlijke kennis van het spel. Maar dat is de charme van het WK. Dat maakt dat de afstand verdwijnt, dat je je voor even kunt laten meevoeren in een heldenverhaal waarin je jezelf een rol aanmeet.

Gelukkig zijn er zelfs onder de ‘echte’ experts een aantal die onder invloed van het WK-gevoel bereid zijn uit hun rol te vallen. Dat een Derksen bereid is te geloven in het wereldkampioenschap van Nederland zegt veel, met name over de manier waarop hij wil (!) genieten van het WK. Een Co Adriaanse, die bij voorbaat verklaart dat Nederland nooit een WK zal winnen, is vast een stuk realistischer – maar ook een party-pooper eersteklas die natuurlijk nooit onze bondscoach mag worden.

In het Parool schreef Theodoor Holman dat Nederland een natie is waar losers worden gehuldigd en geridderd. Ik ben blij dat Nederland een natie is waar dergelijk gejank in elk geval zo nu en dan eens mag verdrinken in het gejuich van honderdduizenden die zich durven over te geven aan een volstrekt irrationeel genieten. Dat zouden we veel vaker moeten doen.”

Hella Hueck: ‘Krankjorum, Vaticaanstad binnen Amsterdam’

“Hier beperk ik me even tot de rechtenkwestie rond de huldiging. SBS had ‘de rechten’ verkregen in een deal met de NOS. De gevolgen voor RTL waren groot:

We mochten van de gemeente Amsterdam niet filmen op het defensiecomplex Kattenburg (overigens wel van Defensie zelf), waar de Chinook met het elftal landde. Ook geen camera’s op de Herengracht en na het dreigen met een kort geding mochten we – op afstand – op het Museumplein filmen.

Kortom, een volwaardig verslag doen was onmogelijk.

Het claimen van de openbare ruimte is ronduit stuitend. Waarom mag er geen vrij verslag in de stad mogen worden gedaan van de huldiging? Ik neem het SBS niet zozeer kwalijk, die zijn er slim vroeg bij geweest, good for them.

Dat de gemeente Amsterdam dit toestaat is ronduit krankjorum. Amsterdam creëert hiermee een Vaticaanstad binnen de grachten, een KNVB grondgebied voor één dag met haar eigen wet en regelgeving. De KNVB verdient er goed aan, en de gemeente Amsterdam maar opdraaien met publiek geld voor beveiliging, gratis vervoer etc.

Misschien wil de stad héél graag het WK in 2018 hebben, want Nederland is bereid voor maximaal 300 miljoen euro kosten te dragen werd vorige week al duidelijk, maar dit lijkt me echt een brug te ver.

Dat RTL bij Minister Rouvoet aan de bel trekt (zie brief) lijkt mij méér dan terecht.

Natuurlijk, ik ben zelf van RTL – maar ook andere media hebben niet aan vrije nieuwsgaring kunnen doen. Het is echt belangrijk dat dit geen precedent wordt voor het succesvol claimen van andere festiviteiten.”

Janneke Willemse: ‘Dan maar naar de BBC’



“Het commentaar van Frank Snoeks irriteerde me af en toe mateloos. Rare informatie, te negatief en al opgeven op een kwart van de wedstrijd. Ik vind dat je als commentator de wedstrijd leuk moet maken voor de kijker, liefst op een zo objectief mogelijke manier.

Maar goed, er was een hele simpele oplossing: doorzappen naar de BBC waar ze ook nog eens de vuvuzela-mute-knop hadden uitgevonden. Wat heb ik gelachen om de bijnaam voor de Duitse coaches, die in het commentaar steevast ‘The boyband’ genoemd werden.

Commentaar, voor- en nabeschouwingen; allemaal een kwestie van smaak. Volgens mij was er voldoende aanbod, zodat iedereen wel ergens met plezier kon kijken. Het is natuurlijk maar voetbal, dus het moet plezierig blijven.

Wel vond ik dat reguliere nieuwsprogramma’s plotseling te gezellig werden. Ik zag items over voetbalkijkende Spanjaarden in Spanje en dat werd gepresenteerd alsof het nieuws was. Laat de gezelligheid nou gewoon aan de voetbalprogramma’s over en maak nog eens een sterk item over de geldstromen binnen de FIFA. Of iets anders nieuwswaardigs!”

Kees-Jan Dijkstra: ‘Beste sportjournalisten, stop toch met dat geleuter’

“Het was een vreemde gewaarwording: voor het eerst sinds vele EK & WK’s speelde Oranje effectief maar lelijk resultaatvoetbal en wervelden de Duitsers over de Afrikaanse velden. De rollen waren omgedraaid.

Interessant om te zien en lezen hoe de media met deze transformatie zouden omgaan. Neerlands grootste azijnpisser (wat voetbal betreft), Johan Derksen, draaide netjes mee: hij riep opeens dat Oranje makkelijk de finale kon halen. Ik wist niet wat ik hoorde!

Nu leek Jack van Gelder opeens een kritisch journalist, hoewel die toch een stuitend saai programma maakte, op onze kosten in een Zuid-Afrikaans hotel. Zeker als je zapte naar BBC in de pauzes -omdat ónze publieke omroep 12 v/d 15 minuten reclame uitzond- was het kwaliteitsverschil schrijnend om te zien. De Engelse tv toonde scherpe analyses met kundige gasten.

Waarom komt de Nederlandse tv-journalistiek al jaren niet verder dan dat supportersgelul? Dit WK maakte de NOS het wel erg bont met een bejaarde ‘analyticus’ die het zelfs voor elkaar kreeg om een verkeerde wedstrijd te bespreken.

Nee, dan Gary Lineker met Alan Hanssen en andere kenners die in enkele minuten tot de kern van een wedstrijd doordrongen. Net als de gezaghebbende Günter Netzer op de Duitse tv deed.

Gelukkig liet RTL met VI Oranje zien dat het ook anders kan, pretentieloze televisie maken die wél onderhoudend is. Al was het maar om de aanstekelijke lach van Van der Gijp en de onderlinge ergernissen van Derksen en Genee. Wel vrij commercieel, maar daar werd door de makers niet hypocriet over gedaan.

Dat de commercie inmiddels ook diep tot de KNVB is doorgedrongen maakte de heisa rond de huldiging duidelijk. De rechten duur verkocht aan SBS, tot woede v/d NOS en RTL, en een grachtentocht die we door de vooraf gemaakte SBS-deal door onze strot geduwd kregen. ook al hadden we de finale verloren.

Onder het mom van de veiligheid moest die tocht doorgaan, zo wilde de burgemeester ons laten geloven. Neuh, dat had niets met geld te maken…

Beste sportjournalisten, stop toch met dat geleuter! Eén vraag spookt al weken door mijn hoofd: waarom lukt het onze buurlanden al járen om de tv-kijker serieus te nemen en ons nog steeds niet? Misschien kan een kritisch student van een onzer media-opleidingen dat eens onderzoeken..”

Thijs Dorreboom: ‘Bavariababes, Vuvuzela, de Kleine Generaal’

“Allereerst moet ik duidelijk maken dat ik een onwijze voetbalfan ben en alle wedstrijden heb bekeken en ook alle analyses omtrent het voetbal heb gevolgd. Wat mij voornamelijk verbaasde is dat Nederland het zo ver heeft geschopt op dit WK, maar toch ook weer niet met onze Bert van Marwijk die ons op zijn Duits liet voetballen.

Ondanks dat ik ook heb lopen vloeken op het spel van Oranje heeft de wereld wel weer kennis gemaakt met Nederland in alle vormen. Was het niet ooit Andre Hazes die zong: “Hoe een klein land groot kan zijn, ach is dat niet prachtig”. Dat is wat wij dit jaar met het WK hebben gedaan.

De Bavariababes hebben ons wereldwijd op de kaart gezet door een reclamestunt die zijn weerga niet kent. Het is eigenlijk ‘van de gekke’ dat een wereldbond als de Fifa met haar marketingdwingelandij kiest voor de commercie. Het einde is zoek.

Maar goed, terugkomend op het WK heb ik zelf een maand lang onwijs genoten van ons kleine landje dat op zijn kop stond en de oranjegekte nam na iedere wedstrijd alleen maar toe. Uiteraard heeft de commercie hier op en top van geprofiteerd.

De Bavariajurkjes waren niet aan te slepen, werden zelfs aangeboden op marktplaats, de vuvuzela is naar mijn idee het nieuwe woord voor in de dikke van Dale (zelfs Rafael van der Vaart gaf aan dat de kleine generaal Wesley Sneijder waarschijnlijk een gouden vuvuzela in zijn broek heeft, live te zien bij ome Jack) en ook partijen als Nuon (met het prachtige energieshirt) en vele andere partijen die erin slaagden het goede oranjegevoel mee te nemen in hun communicatie hebben hier baat bij gehad.

Dus zijn de media en het WK een groot succes? Ik zeg een dikke JA. De halve finale van Nederland had het grootste aantal kijkers ooit, inclusief het aantal mensen dat was te vinden op het museumplein of een van alle andere pleinen in Nederland.

Hoe klein ons landje dan weer is blijkt uiteraard uit het feit dat er een schijnruzie komt tussen SBS en NOS over de rechten wie op het bootje van de Oranjes mag filmen en verslag doen en wie niet. Gelukkig slaagden beiden er op het laatste moment in om nu eens een keer NIET het recht van de commercie te laten zegevieren, maar het recht van het volk.

Om nog maar af te sluiten met Andre Hazes: “Wij houden van Oranje, het is een ware kampioeeeeennn”! En zo is het, laten we er met zijn allen nog maar even goed van genieten, want het duurt waarschijnlijk weer 32 jaar voor we hier weer over praten.”