Media-innovatie in de regio: WijLimburg.nl (1)

Als het gaat om media-innovatie zijn vaak alle ogen gericht op de grote spelers. Rethinking Media verlaat deze zomer de randstad en duikt de regio in. Hoe gaan regionale omroepen, lokale kranten en kleine vakblad-uitgevers in de provincie om met de crisis in de media? Als daar al sprake van is natuurlijk.

Aflevering 1: WijLimburg.nl