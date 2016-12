Mediaraad over bonje bij NRC Media: 'Spoor bijster'

Derk Sauer wilde bij NRC Media niet verder met twee directieleden, hoofdredacteur Birgit Donker en uitgever Gert Jan Oelderik.



Zoals vaak met journalistieke sores kwam door gebrek aan distantie het verhaal over het vertrek van de directieleden van NRC Media gefragmenteerd naar buiten. Zo uitte hoofdredacteur Birgit Donker uitgebreid felle kritiek op de eigenaren, maar komt haar ex-collega Hans Nijenhuis juist stil binnen als directeur-uitgever. Welk spoor zoekt NRC?

[polldaddy poll=3145198]

Peter de Vries: ‘Redactionele onafhankelijkheid verkeerd gebruikt’

“Eerst grote woorden zonder al te veel uitleg, pas daarna toelichting op het eigen aftreden als NRC-hoofdredacteur door Birgit Donker. Dat oogt niet sterk.

Dat de redactionele onafhankelijkheid in gevaar komt als de redactie niet bij voorbaat zeggenschap heeft over bedrijfseconomische beslissingen en nieuwe producten, heeft echter minder met principes te maken en meer met het verdedigen van de eigen machtspositie.

Zoiets is niet per se onsympathiek maar al een stuk minder principieel. Redactionele onafhankelijkheid is de opdracht aan journalisten onbevangen en zonder beïnvloeding door wie dan ook de werkelijkheid tegemoet te treden.

Het is een offensief begrip, geen verdedigingslinie waarachter de journalistiek te pas en te onpas kan schuilen tegen onaangenaam economisch weer en onwelgevallige beslissingen van uitgevers.”

Thijs Dorreboom: ‘Weinig vertrouwen in Sauer cs.’

“De situatie bij NRC next is tekenend voor de gang van zaken op dit moment in dagbladenland. Men is het spoor volledig bijster.

Dat aandeelhouders van het Gesprek inspraak kunnen hebben in de gang van zaken bij een dagblad vind ik niet kunnen. De kracht van het dagblad en in dit geval van NRC Handelsblad en nrc.next is de onafhankelijke nieuwswaarde die een blad brengt, zonder enige inbreng van externe partijen.

De situatie vanuit uitgever en hoofdredacteur is dan ook volledig begrijpelijk en ik kan de beslissing van Birgit Donker dan ook alleen maar steunen.

Anderzijds is de gedachtegang om gebruik te maken van het merk NRC ook wel begrijpelijk voor de partijen die ook hebben geïnvesteerd in Het Gesprek, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat het tot een succes zal leiden.

Het Gesprek heeft namelijk ook niet geleid tot hetgeen Dhr. Derk Sauer ervan verwacht had en had verkocht in de media, maar dat is weer een andere discussie.

Mijn persoonlijke eindconclusie is dat het zonde is van het merk NRC dat toch staat voor een kwalitatief hoogwaardige krant en het op deze manier flink aan geloofwaardigheid zal inboeten.”

Stefan Wayper: ‘Neem een voorbeeld aan RTL Nieuws’

“De huidige problemen komen niet uit de lucht vallen en zijn inherent aan een enerzijds snel veranderend medialandschap anderzijds falend beleid.

Dagbladen hebben nog steeds niet of nauwelijks een winstgevend antwoord kunnen geven op het internet, laat staan mobiel.

Bij PIM (PCM Interactieve Media) was het idee het bundelen van redactionele krachten om daarmee onder andere een sterke nieuwssite neer te zetten. Doordat de kranten teveel met hun eigen merknaam en koers bezig waren en elkaar liever beconcurreerden dan samenwerkten, is dit initiatief mislukt. Dus heeft uiteindelijk tijdschriftenmaker Sanoma met Nu.nl de grootste nieuwssite in handen.

Het vroegtijdig uitkopen van Apax en de onduidelijke koers die door de Stichting Democratie en Media is ingezet, hebben niet bijgedragen aan een stabiele koers van de PCM-kranten waaronder het NRC.

Met het aftreden van twee bestuursleden in het voorjaar 2007 bleef uiteindelijk Bert Groenewegen (CFO) over. De hoofdredacties doken in het machtsvacuüm dat ontstond en Bert predikte: rust, reinheid en regelmaat. Achter de schermen ging hij op zoek naar kopers.

Decentralisatie bleek een diepgekoesterde wens, zonder dat men ook echt durfde door te pakken. NRC.next staat dan wel als krant, maar de ontwikkeling van het merk is verder stil gevallen. Stilstand is achteruitgang net als zichtbaar is met de oplage van NRC Handelsblad. NRC Focus krijgt in de toch al moeilijke magazinemarkt niet echt een voet aan de grond.

Drie jaar ruimte voor de directie van het NRC hebben noch geleid tot een doorslaand succes, noch tot een overtuigende koers op het gebied van nieuwe media.

De hoofdredactie claimt de baas te zijn, maar wilde de verantwoordelijkheid niet dragen. Daar ligt volgens mij het grote probleem.

Daarbij wordt de redactionele onafhankelijkheid ook teveel opgeblazen en daardoor stijgt de redactie boven het bedrijf uit.

Onafhankelijkheid bestaat niet, ook de journalisten van het NRC laten zich beïnvloeden door PR-machines. Dat geeft ook helemaal niet zolang er goed hoor– en wederhoor wordt toegepast, al dan niet aangevuld met een mening. De lezer is niet gek, de adverteerder evenmin en zeker de lezers en adverteerders van NRC niet.

Het NRC is een geweldig sterk merk en zo niet de mooiste krant van Nederland. Voeg daarbij een juiste portie ondernemersgeest, een volwassen commercieel team, een creatieve groep business development (mobiel en internet) toe en speel in op of creëer nieuwe markten.

De 3 M’s voor succesvol ondernemen, Money, Management, Market leren het volgende: geld kwam er met de nieuwe aandeelhouders, het management heeft zijn kansen gehad en wordt nu vervangen en de markt vraagt naar nieuwe bronnen voor nieuwsvoorziening.

Ook binnen een commercieel bedrijf als RTL wordt een gedegen journaal gemaakt. De kijker switcht vervolgens moeiteloos naar een gesponsord programma.

Voor de journalisten die enkel en alleen onafhankelijk nieuws willen maken, is het wellicht een idee om aan de overheid te vragen om een publieke krant op te richten.

Bij NRC zal men snel accepteren dat men zelf ook niet de juiste koers gevonden heeft en moet men blij zijn een journalistiek ondernemer als Derk Sauer. Het had veel slechter kunnen aflopen.”