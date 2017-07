NU.nl binnen 2 jaar groter op mobiel dan op 'gewone' web

Binnen één tot maximaal twee jaar is NU.nl op mobiel groter dan op het ‘gewone’ web. Deze voorspelling durf ik aan na de laatste statistieken gezien te hebben. Het aantal pageviews steeg in maart met ruim 18 procent, de grootste stijging sinds maanden.

Voor het eerst komt daarmee het totaal aantal mobiele pageviews uit boven de 75 miljoen. Om precies te zijn: 76,7 procent. Dit is onderverdeeld in bijna 30 miljoen views voor de mobiele site, 44 miljoen views via de iPhone app en 3 miljoen via de Android app.

De grootste procentuele stijging werd andermaal door Android verzorgd: 29 procent ten opzichte van februari.