Pssst… ik zal je een geheimpje verklappen

Niet verder vertellen…. Maar eigenlijk ben ik een prins! Samen met mijn tweelingbroer! We zijn toen we baby’s waren van elkaar gescheiden. Mijn tweelingbroer leeft prinsheerlijk in een land hier héééél ver vandaan. Ik wil eigenlijk nu wel zien waar hij woont…

Op welke manier kun je de kracht van sociale media nu gebruiken voor je merk? Door een fundamenteel begrip te hebben van de wijze waarop ze werken maar vooral de wijze waarop mensen zich gedragen op die netwerken en door hiermee te experimenteren.

Eén van de meest interessante dingen van Facebook is dat we worden afgeleid door interessante, grappige en leuke features zoals het krijgen van virtuele cadeautjes van vrienden. Tegelijkertijd is het ‘browsen’ door profielen van anderen een grote bron van vermaak. Wie heeft nou niet de naam van een ex-partner of een jeugdliefde opgezocht uit nieuwsgierigheid, of heeft gewoon eens de vrienden van zijn vrienden uitgebreid bekeken. Er zijn bedrijven die dit gedrag leren begrijpen en deze gedraging inzetten om de ‘fun-factor’ en het engagement van hun merk te vergroten. Zie hieronder Coke Zero’s Facial Profiler.

Coca-Cola Zero, zonder calorieën, smaakt zó precies als de ‘originele Coca-Cola’ dat zij hebben gespeeld met het ‘gescheiden tweeling’ thema. De Coke Zero Facial Profiler op Facebook is een applicatie die gebruik maakt van jouw profielfoto, waarin je een foto upload of maakt met je webcam. De applicatie zoekt daar dan een dubbelganger die ergens ter wereld woont! Immers als Facebook een land zou zijn dan is Facebook één van de grootste landen ter wereld op basis van het aantal inwoners. De creative director Alex Burnard van bureau Crispin Porter + Bogusky, noemt het een wereldwijd ‘social experiment’ om te zien wat mensen hiermee gaan doen. Het introduceert een nieuwe dimensie aan de sociale dynamiek dat mensen nog niet eerder hebben ervaren.

Wat kunnen we als marketeers hiervan leren? Wanneer we naar een Social Media website kijken probeer dan voorbij de banner advertentie te kijken en het opzetten van een pagina om ‘aanwezig te zijn’. De eerdergenoemde activiteiten hebben bewezen nuttig te zijn. Elke activiteit moet een doel hebben of dat nu het versterken van het merk is of het realiseren van traffic naar je winkel maar experimenteren met nieuwe ideeën op nieuwe media is de beste manier om te begrijpen hoe ze werken. Maak een deel van uw budget beschikbaar die vernieuwend zijn en inspelen op het gedrag van uw doelgroep op Sociale Netwerken.

En voor de alle andere prinsen en prinsessen in spé …Neem een Coca-Cola want het kan natuurlijk nog wel even duren voordat je wordt opgehaald.