Google Living Stories beschikbaar voor alle uitgevers

Living Stories, een project dat Google samen met de New York Times en de Washington Post heeft getest, is nu beschikbaar voor alle uitgevers. Met Living Stories wordt een nieuwsthema als Oorlog in Afghanistan of Opwarming van de aarde, politiek gezien overzichtelijk weergegeven.

Het is in wezen een combinatie tussen een nieuwssite over een bepaald thema en een Wikipedia-lemma. Lezers volgen de actualiteit, maar hebben meteen ook de achtergronden en de ontwikkeling van het nieuwsthema direct binnen handbereik. Het idee hierachter is dat er in plaats van een reeks artikelen te publiceren, de lezer meer baat heeft bij een compleet overzicht van het thema dat hem direct wordt aangeboden.

Dit project is volgens Google een succes gebleken en vandaar maakt de zoekgigant de broncode openbaar. Andere uitgeverijen kunnen nu gebruik maken van de code en zo hun eigen archieven en dossiers samenstellen.

‘Lezers vinden het beter’

Volgens Google geeft 75 procent van de testlezers de voorkeur aan het op deze manier lezen van online nieuws, in plaats van het op een traditionele manier lezen van online artikelen. “Dit leert ons dat er een sterke behoefte bestaat aan het weergeven van goede journalistiek op een allesomvattende manier”, schrijven Neha Singh, Software Engineer, en Josh Cohen, Senior Business Product Manager van Google.

Naast positieve feedback van lezers was er ook genoeg interesse van uitgevers om het project open te gooien. Daarom gaan de NYT en de Post het wat rustiger aan doen en wordt er in de komende maanden gewerkt aan software die het maken van een eigen Living Story makkelijker moet maken.

Toekomst

Ik denk dat dit de deuren opengooit voor een nieuwe, betere manier om online nieuws te presenteren. Verder wordt het makkelijk en goedkoop gemaakt voor online uitgevers die zelf deze manier van uitgeven kunnen testen. Kortom: ik verwacht dat we in de toekomst een hoop levende verhalen gaan tegenkomen op Nederlandse en buitenlandse websites.