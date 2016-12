Even wat anders. Vorige week donderdag vond er in de studio’s van BNR een – vond ik – interessant debatje plaats tussen Bas Blokker (NRC), Rogier Rijkers (Stentor) en ondergetekende, hoofdredacteur (inderdaad, zie laatste alinea) van NU.nl.

De inzet: betalen voor content. Het hele debat heeft met de opkomst van betaalde apps en de aankondiging van de iPad een wat andere wending gekregen. Reden voor de voornoemde Rogier Rijkers om eerder deze week een vlammend betoog te houden: 2010 wordt het jaar van de betaalde content.

Ik denk daar wat genuanceerder over. In het oprichten van betaalhekken rondom internet geloof ik niet.

Om met Chris Thorpe van the Guardian te spreken: if it doesn’t spread, you are dead. Met andere woorden: in de linkeconomie die internet heet, gaat het om gevonden worden en openheid. Hoe beter je gevonden wordt – op welke manier dan ook – hoe groter je bereik.

Met apps is het echter wat anders. Hiervoor blijken mensen wél bereid te betalen. Hier is een aantal redenen voor te geven. Allereerst werkt het betalen via de iPhone heel eenvoudig. De drempel is laag. Daarnaast is het een heel ander gebruik dan bij het traditionele internet. Uit eigen ervaring weten we dat mensen met een iPhone of Android veel meer pagina’s consumeren dan gewone internetters. De informatiehonger is onstilbaar. In dit kader heb ik ook wel eens het woord ‘verveling’ horen gebruiken. Er zijn mensen, zo weet ik uit eerste hand, die de verschillende nieuwsapps met name tijdens wc-bezoek consumeren.

Voor NU.nl is het succes van onder andere de NRC-app (40.000 betaalde downloads) overigens geen overweging om geld te vragen voor onze apps. Op de vervolgvraag of het denkbaar is dat NU.nl ooit ergens geld voor gaat vragen, antwoordde ik: niets is ondenkbaar. Ik noemde het voorbeeld van een webshop. Voor Villamedia reden om een artikel te openen met: “NU.nl sluit betaling voor producten niet uit.”

Enfin, het hele gesprek is hierrr te beluisteren.