RethinkingMedia weer online met nieuw design

Afgelopen week kwamen we er achter dat een nare Rus de server van de website had geïnfecteerd. Het was zo’n hardnekkig probleem dat we voor de zekerheid de heleboel maar hebben stil gelegd.

Nu zijn we weer online. Het kan zijn dat je nog een melding ontvangt dat de website malware bevat. Momenteel staan we in de wachtrij om een nieuwe check te krijgen van deze service. Als alles goed is worden we weer van die lijst afgehaald. En we zijn van de lijst af.

Nieuw design

Toevallig waren we ook al een tijdje van plan de website van RethinkingMedia te vernieuwen. Omdat we door die nare Rus toch al de server en dergelijke opnieuw moesten installeren, hebben we besloten om de site ook maar meteen te lanceren.

Het kan dus zijn dat nog niet alles 100% werkt. Dat er bijvoorbeeld een buttons of tekstjes nog in het Engels staat. Daar wordt hard aan gewerkt. De bedoeling was om de site in een besloten omgeving te testen, maar nu doen we het gewoon live.

Dus kom je iets raars tegen? Loopt iets niet meer zo goed? Mis je iets in de sidebar? Laat het in de comments achter of stuur een berichtje op twitter en we gaan er mee aan de slag.