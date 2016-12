Wie helpt Oscar en Cristiaen met hun 'vraag der vragen'?

Cristiaen Schaap en Oscar Maaswinkel zijn twee MSc studenten aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij doen in hun afstudeerscriptie onderzoek naar de krantenindustrie. Hoe krantenuitgevers opnieuw kunnen groeien door middel van nieuwe businessmodellen. De vraag der vragen dus. Wie helpt hen met het invullen van een enquête?

Oscar en Cristiaen hebben literatuuronderzoek gedaan en in de praktijk gekeken wat – internationaal – succesvolle mediabedrijven zijn. Ook hebben ze 10 interviews met media-executives afgenomen om te kijken wat die van de toekomst verwachten. De uitkomsten van dit alles worden getest in een enquête. En daar hebben ze jou hulp bij nodig. Meedoen? Klik hier. Oh ja, onder de deelnemers worden 2 boeken verloot van C.K. Prahalad en M.S. Krishnan – The New Age of Innovation.