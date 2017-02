Alper Çuğun (Tipit): Micropayments werken als je maker webcontent kent

Het is moeilijk om mensen te laten betalen voor content van webpagina’s. Alper Çuğun van de micro-paymentdienst TipiT denkt dat het toch mogelijk moet zijn. Wel ziet hij een aantal voorwaarden waaraan content moet voldoen om mensen naar hun online-portemonnee te doen grijpen.

Een daarvan is persoonlijke affiniteit met de maker er van. “Of je iemand nu ontmoet hebt in het echt, of iemand gewoon ‘cool’ vindt, het gaat er om dat er een relatie is. Dat biedt een basis voor steun, voor geld.”, zegt Çuğun.

Hij denkt niet dat mensen makkelijk zullen betalen voor diensten die al een duidelijke inkomstenbron hebben. De bestemming van het geld moet duidelijk zijn. Çuğun denkt toch dat traditionele media ook kunnen profiteren van micropayments, maar die moeten wel eerst met een goed concept komen.

“Hun bereik is groot en het publiek wil wel. Kijk maar naar programma’s als Idols waarbij mensen per sms kunnen stemmen en daarmee eigenlijk ook een betaling doen.”

