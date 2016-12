5 tips voor creatief storytelling

Terwijl de mediaconsumptie enorm is veranderd, worden de meeste verhalen nog steeds ‘normaal’ verteld. Raar, vinden Matt Locke van het Britse Channel 4 en Jeremy Ettinghausen, digitale uitgever bij Penguin Books. De twee heren gaven op PICNIC vijf tips om creatief een verhaal te vertellen.

Verberg een verhaal op een rare plek

Door conventionele methoden te gebruiken voor iets anders, kan je mensen verrassen. You Suck At Photoshop geeft bijvoorbeeld een inkijk in het leven van een personage door middel va een serie video tutorials. Het nieuws dat zijn huwelijk naar de knoppen is, wordt getoond in een uitleg hoe je gemakkelijk een ring van iemands hand kan photoshoppen.

Gebruik ongewone restricties

Limiteer jezelf tot het gebruik van 140 karakters of sms-berichten. Dit laatste deed het theaterproject Surrender Control en stuurde deelnemers op willekeurige tijden berichtjes met een opdracht. In het begin heel onschuldig zoals: praat met een onbekende van hetzelfde geslacht, maar in de loop der tijd werd de relatie met de zender steeds bizarrer. Lezers kregen bijvoorbeeld de opdracht om zoveel mogelijk vingers in hun mond te doen.

Verlaat de comfortzone

Waarom moet een verhaal lineair worden verteld, als er zoveel andere mogelijkheden zijn. Gebruik eens een doolhof waarin mensen informatie verzamelen. Ook kan je een Powerpointpresentatie of een infographic gebruiken om je verhaal te vertellen. De twee heren weten een ding zeker: Je hebt geen Word nodig voor storytelling.

Creëer een sterk karakter

Interactie via social media is in de huidge tijd enorm belangrijk, dus ook voor verhalenvertellers. Maak een karakter met een hele sterke persoonlijkheid en wek hem of haar tot leven. Ga de interactie aan op Facebook en Twitter en kijk wat er gebeurt. Het is de bedoeling at fans kunnen participeren in het verhaal of spel.

Experimenteer met de vorm en lengte

Door de overvloed van informatie worden mensen steeds selectiever. Soms kijken ze een heel weekend een serie op DVD, het andere moment snacken ze verhalen met weinig aandacht. Speel daar als storyteller op in door een verhaal te maken dat aansluit op het gewenste niveau.