Verboden boek uit 1923 op internet geplaatst

In 1923 publiceerde Maria Margaretha Paessens het boek ‘De ontvluchte non’ over wantoestanden in de kloosters. Kort daarna werd de gehele oplage vernietigd wegens haatzaaien en smaadschrift. Archiefonderzoeker Erik Hennekam vond toch nog een exemplaar terug en plaatste dat op internet – hier. De eerste reacties op deze felle aanklacht uit 1923 zijn emotioneel.

Een klein jaar geleden plaatste Eric Hennekam op zijn Archieflog een oproep voor een exemplaar van het boek ‘De ontvluchte non’. Het was geschreven door Maria Margaretha Paessens, die in 1889 als kloosterlinge vertrok naar de Orde der Ursulinen in Batavia, Nederlands Indië. Rond 1920 trad ze uit de orde en deed ze afstand van haar katholieke geloof. Haar beweegredenen legde ze vast in ‘De ontvluchte non’.

Hierin beschrijft ze haar ervaringen in de kloosterorde. Volgens Hennekam is het één grote aanklacht. Hij geeft enkele citaten op het Archiefforum, die inderdaad een wrange kijk geven op de verzwegen kantjes van het katholieke leven: ‘Loerend door de reet zag ik een klein vertrekje, goed verlicht, sober, maar netjes gemeubileerd, met een bed, een paar stoelen, een tafel met een lamp, een flesch wijn en glazen en tegenover het bed een rustbank waarop, ik kon mijn oogen niet gelooven, een der nonnen met een pater in een innige omhelzing lagen (…) Langen tijd later vertelde zij mij, dat in de bewuste luik den put met ongebluschte kalk afsluit, een put, waarin alle kindertjes worden geworpen, die in het klooster worden geboren en niet mogen blijven leven.’

Kort na publicatie van dit boek, op 10 november 1923, moest Paessens verschijnen voor de Raad van Justitie in Batavia – achter gesloten deuren. Ze werd beschuldigd van ‘haatzaaien’ en ‘smaadschrift’. De uitspraak was de vernietiging van de totale oplage en een boete.

Vier jaar later verscheen een aangepaste versie onder de titel ‘Mijn Kloosterleven’. Achterin zaten gerechtelijke bijlagen, waaruit bleek dat er nog exemplaren van het eerder verboden boek ‘De ontvluchte non’ moesten zijn. Dat was voor Hennekam het signaal om te gaan zoeken.

‘Het boek ‘Mijn Kloosterleven’ heeft mij zeer geraakt’, verklaart Hennekam zijn belangstelling. ‘Het beschrijft de wantoestanden in de kloosters (straf, vernedering, erotiek, dwang etc) en de moed van Maria Paessens, die ik graag uit de vergetelheid wil onttrekken.’

Nog op dezelfde dag ontving Hennekam emotionele reacties op zijn actie om het boek via internet opnieuw vrij te geven. Binnenkort zet hij de betreffende rechtbankstukken on-line.