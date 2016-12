Breaking news direct op je netvlies

Nieuwsinnovatie gebeurt niet bij televisie, radio en kranten. Zelfs online media zijn vaak erg conservatief in het brengen van nieuws. Vaak gaat dit niet verder dan een stukje tekst, een foto en wat linkjes.

Nieuwsdienst BNOnews, begonnen als de twitternieuwsdienst van de Tilburgse Michael van Poppel is snel aan het uitgroeien tot een service die op het gebied van ‘breaking news’ uitstekend kan concurreren met de gevestigde orde. Vaak is BNO zelfs sneller dan geijkte kanalen als CNN en BBC, maar wel minstens even accuraat.

Naast een twitterstream met ongeveer 935.000 abonnees is er sinds kort ook een e-mailalert voor de niet twitteraars en een iPhone app (iTunes link). Het mooie aan die applicatie is dat het meest urgente nieuws direct als een sms ‘gepushed’ wordt naar je telefoon. Vergelijkbare diensten voor Android en BlackBerry zijn in de maak.



Kiezen

Gebruikers kunnen kiezen en ontvangen het echte breaking nieuws of ook de iets minder belangrijke berichten. Kosten: 1,60 euro voor de applicatie die een maand gratis te gebruiken is. Daarna kost een abonnement 1 euro per maand. Twitter en e-mailservice zijn uiteraard gratis.

Toegegeven: de Associated Press (AP) probeert iets vergelijkbaars maar geeft niet vaker dan een paar keer per week een update. Overigens is dat ook de club die het totaal ridicule systeem heeft bedacht om betaald te worden voor alle online citaten uit hun berichten. Inclusief 12 dollar (!) voor uitspraken die – ironisch genoeg – ooit gedaan zijn door Thomas Jefferson over het bestaansrecht van copyright, en waar AP geen auteursrecht op heeft.

Waar blijft het ANP?

BNOnews heeft het beter begrepen, 1 euro per maand is een verwaarloosbaar bedrag. Wel mag de club die inmiddels achter de dienst zit nog een beetje minder happig mag zijn op het doorsturen van berichten. Mijn vraag: waarom hebben de CNN’s, BBC’s New York Times’, ANP’s en Volkskranten van deze wereld dit niet bedacht? Waarom moest dit bedacht worden door een inmiddels 19-jarige die, toen hij twee jaar geleden begon, gewoon nog werkte in een Albert Heijn To Go?

Zegt u het maar.