Niche publishing: het enorme succes van iPhoneclub.nl

Gonny van der Zwaag en Jean-Paul Horn bestieren samen iphoneclub.nl, een Nederlandse site die aan slechts 1 onderwerp is gewijd, maar die wel 600.000 unieke bezoekers per maand trekt. Ik sprak met hen over het geheim van hun succes:

Wat kunnen uitgevers als VNU, IDG of Reed hier nou van leren? Of is deze niche-aanpak onmogelijk binnen de muren van een groot concern? Kijk na de break naar het antwoord van Horn en van der Zwaag.

Morgen in twee delen nog meer over de details van het uitgeven in de niche: hoe pakken ze sales, techniek en design aan?

