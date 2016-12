'Tot zover: ons overzicht van de ochtendkranten'

Zojuist weer te horen op BNR: “Wat vinden de kranten belangrijk vandaag?”. Het obligate onderdeel waarin redacteur Paul Laseur voorleest wat hij zojuist in de kranten heeft gelezen. Bij Goedemorgen Nederland op Nederland 1 doet Sven Kockelmann iedere morgen hetzelfde. En niet te vergeten Jan de Hoop in RTL Ontbijtnieuws.

Hilarisch! Hoe bedenk je het. “En dan gaan we nu de berichten voorlezen die een paar krantenredacteuren gisteravond – ruim voor 23.30 uur – belangrijk genoeg vonden om in opgemaakte vorm naar de drukkerij te versturen.“. En dat op een live medium.

Waarom gebeurt dat nog op radio en TV? Online zou je zoiets niet kunnen bedenken. Ik zie het kader al voor me op een nieuwssite: ‘Berichten die gisteravond om 23.00 uur nieuws waren’. Is er nou geen hoofdredacteur of presentator die zich afvraagt: “Waarom doen wij dit iedere morgen weer”?