Varkensgriep? Cover it live

Met journalistiek heeft het waarschijnlijk geen donder te maken, maar één ding is zeker: in drie minuten flanste ik het onderstaande samenraapsel van nieuwsfeeds en Twitter updates over het thema Varkensgriep in elkaar met behulp van de tool Cover it live. Kijk moeder, zonder handjes. En best leuk interessant om te volgen, deze combi van headlines en borrelpraat.

Varkensgriep