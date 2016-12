Waarom je boeken gratis moet weggeven (video)

Martijn Aslander heeft een theorie waarom je boeken gratis zou moeten weggeven. En het is niet een theorie alleen: hij heeft ‘m – schijnbaar met succes – in de praktijk gebracht.

In een wervelend monoloog overspoelt Aslander de ongetwijfeld geshockeerde grijze uitgeefheren die afgelopen week InCTformatie bezochten, met nieuwe inzichten. Over gratis weggeven en gratis marketing via sociale netwerken. “Twitter, no doubt, is het aller aller krachtigste communicatiekanaal dat ik ooit gezien heb. Alleen leer je dat niet door er effetjes tien dagen naar te kijken“. [21 minuten]



Martijn Aslander over bookhacking op InCTformatie 2009 from henkjan on Vimeo.

Gefilmd door Henk-Jan Winkeldermaat, via Marketingfacts.