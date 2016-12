Er kan nog meer bij: hyperlinken met Apture

Via Bakkel kwam ik deze week op het spoor van Apture, een tool waarmee je artikelen kan opluisteren met allerhande foto’s, video’ s en teksten van andere webdiensten. Deze content wordt in een popup getoond, zodat bezoekers je site niet verlaten. Het is dus een extra laag informatie in een artikel.

De tool irriteert de bezoeker niet (althans mij niet), zoals Snapshot bijvoorbeeld wel doet. Een klik op een woord met een Apture-link opent de pop up waarin de extra informatie te vinden is. Een Apture link is te herkennen aan een klein icoontje voor de link, wat nog wel licht vervuilend en dus vervelend is. (Als het goed is zie je bij alle links in dit artikel zo’n icoontje).

Apture is een plugin die onder andere werkt in WordPress, Blogger enTypepad, maar die ook in andere CMS-en geintegreerd kan worden volgens het bedrijf. Door in de editor een woord te selecteren en op het Apture-knopje te klikken, opent er een soort keuzemenu waarin de redacteur kan kiezen welke content hij aan de link wil koppelen.

Apture gebruikt het gelinkte woord als zoekopdracht voor diensten zoals YouTube, Wikipedia, Google Maps en Flickr. Het systeem doet op basis van die zoekopdracht meteen suggesties welke content in de popup getoond kan worden, waarna de redacteur zijn keuze kan maken en bevestigen. Check bijvoorbeeld de verschillende mogelijkheden voor Amsterdam, Amsterdam, of Amsterdam.

Een redacteur kan natuurlijk ook met andere woorden zoeken en deze resultaten toevoegen, linken naar een website of een embed code van een filmpje plakken. Uiteraard kunnen ook eigen content en/of advertenties op deze manier aan een artikel gekoppeld worden.

Interessant is ook de mogelijkheid om direct foto’s te zoeken op het web en deze met een klik te integreren in de tekst, al dan niet met bronvermelding:

Ik vind het vooralsnog een mooie tool waarmee een blogger of een redacteur zijn aanbod weer een stapje kan verrijken. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nadeel is wel dat het weer een javascript erbij is, zodat het nu wellicht in sommige browsers langzaam laadt.