Hyperlocal communities nieuwbouwwijken genomineerd voor drie INMA-Awards

Waarschuwing: dit stukje is één en al zelfbevlekking. Sorry, maar ik ben gewoon super trots na het mailtje dat ik gisteren mocht ontvangen uit Dallas, Texas. Onze hyperlocal communities www.zuidbroek.nu en www.stadshagen.nu zijn namelijk genomineerd voor liefst drie INMA-Awards. Voor de niet-intimi: INMA staat voor International Newspaper Marketing Association, zeg maar de wereldwijde marketingclub voor dagbladen. INMA verzamelt best practices, herkent en communiceert wereldwijde trends, onderhoudt het wereldwijde netwerk tussen uitgevers en deelt haar ideeën en visie op het uitgeefvak met topmanagers in de industrie. En één keer per jaar (al 74 jaar lang) reiken ze dus Awards uit voor innovatieve marketingcampagnes van dagbladuitgevers. Vrijdag 15 mei wordt in Miami, Florida bekend gemaakt of één van die awards dit jaar naar www.zuidbroek.nu en www.stadshagen.nu gaat.

Zuidbroek is een nieuwbouwwijk in Apeldoorn, Stadshagen een nieuwbouwwijk in Zwolle. Rond deze buurten hebben we crossmediale concepten ontwikkeld waarbij de lokale printedities van dagblad De Stentor gekoppeld zijn aan de genoemde websites. De sites richten zich primair op (toekomstige) bewoners van de wijken. Pijlers onder het concept zijn lokaal nieuws van de krant en interactie tussen de bewoners. Die communiceren bijvoorbeeld via fora of door op Googlemaps aan te klikken in welk huis ze straks komen te wonen en vervolgens een profiel aan te maken.

Commercieel gezien steunt het concept op samenwerking met lokale partners. Die adverteren niet alleen op de websites, maar stellen ook prijzen beschikbaar. Om als bewoner een prijs te kunnen winnen, moet je eerst je profiel aanmaken, waardoor een database met gegevens ontstaat van waaruit leads worden gegenereerd voor de commerciële partners.

Het idee voor het concept werd geboren toen ik zelf een huis ging bouwen in Apeldoorn. Nieuwsgierig als ik was naar mijn toekomstige buurt, graasde ik regelmatig in het digitale archief van onze krant op zoek naar relevante artikelen. Tegelijk was ik heel nieuwsgierig naar mijn toekomstige buren. Dit bracht mij op het idee van een website waar need-to-know content gekoppeld wordt aan de mogelijkheid tot sociale interactie met je toekomstige buren. Niet helemaal nieuw natuurlijk, getuige bijvoorbeeld bewonerssites als www.vathorst.nu in Amersfoort.

Wel nieuw is de combinatie met het businessmodel van de profielendatabase, waarbij ik mij heb laten inspireren door Je Echte Leeftijd, waar ik al eerder over schreef. Het platform is daarmee een aanvulling voor ons als regionale dagbladuitgever, omdat we zo leren om op een andere manier geld te verdienen aan onze content én om op een andere manier invulling te geven aan onze ambitie om midden in de (digitale) samenleving te staan.

Ons initiatief is door de INMA genomineerd in 3 categorieën: Online Audience Usage and Engagement, Online Advertising Sales and Retention en New Brand/Product/Audience Development. In totaal zijn negentig marketingcampagnes uit 43 landen genomineerd. Naast De Stentor is het AD de enige Nederlandse uitgever met een nominatie. Het AD is genomineerd voor Sportwereld Pro, eveneens in de categorie New Brand/Product/Audience Development.