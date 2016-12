Paneldiscussie 2 (DNA2009) Sociale Media: De Obama campaign & interview met Jodi Williams

Vandaag en morgen zal DNA2009 (Digital News Affairs), een conferentie over de online toekomst van mediabedrijven, plaatsvinden in Brussel. Rethinking Media zal het event live verslaan.

Iedereen wil een campagne zoals Obama had, maar dat is voor velen onmogelijk, bleek uit het panel ‘Who made Obama president’ gisteren. Barack Obama en Nicolas Sarkozy Waren de eerste die handig gebruik van sociale media maakten waardoor zij een voorbeeld werden van moderne, succesvolle online campagnes. Jodi Williams, die de leiding had over de ‘visuele pers’ van Obama, was vandaag ook in Brussel om deel te nemen aan het tweede panel van DNA09. Sociale media heeft mensen bij elkaar gebracht die elkaar zonder ons nooit hadden gevonden, aldus Williams over Obama’s campagne. De rol van ‘vrienden’ in sociale netwerken die iets met elkaar delen, en dus een ervaring delen, heeft een zeer grote rol gespeelt in onze campagne, aldus Williams.



DNA09: Interview met Jodi Williams van Obama’s Campaign Team from Dutchmediaprofessionals on Vimeo.



Een klankbord maken voor negatieve en positieve reacties, heeft ons heel veel opgeleverd, aldus Williams. Het is onmogelijk om gesprekken te leiden, maar, zegt Ruth Spencer (European Journalism Centre), je kunt een groot deel van de discussie wel van feedback voorzien. Bovendien kun je onderwerpen aanstippelen, accentueren en aggenderen, aldus Jodi Williams, die actief was in Obama’s campagneteam. De informatie die je vervolgens krijgt van de leden, kun je weer gebruiken om bijvoorbeeld herinneringen te sturen of om mensen beter te kunnen organiseren. ‘Mobiele telefoons spelen een heel belangrijke rol in de organisatie van een grootschallige campagne, de dingen die je bijvoorbeeld met Google latitude kunt doen zijn grenzeloos’, aldus de enthousiaste Williams.

In Europa wil iedere politieke partij een campagne zoals Obama, maar dat wegens twee redenen niet zomaar te kopieren, zeggen de critici op DNA09. Want, ook al heb je een leger aan ‘Friends’ op Facebook, of ‘Followers’ op Twitter, het kost veel tijd om met iedereen in dialoog te gaan. En daarin verschilt de VS van Europa, aldus Jeff Jarvis vis Skype, want, zegt Jarvis:”Er is ontzettend veel tijd en geld voor campagnes in de VS, iets dat in veel landen niet zo is”. ‘Mensen vragen vandaag om een campagne zoals Obama had’, voegt Stephan Clark (Europese Parlement) toe, ‘maar er zijn veel te veel politieke partijen om een sociale media campagne op deze schaal op te zetten’.

Wat niet aanbod kwam vandaag, is dat Europa veel landen heeft waarin er meerdere sociale netwerken zijn, dit maakt het moeilijk voor een campagneteam om zich te richten op 1 gemeenschap. Want, zet je in op Hyves (met een jonge doelgroep), zet je in op Facebook, MySpace? Of misschien wel LinkedIn; of allemaal? Dat zou betekenen dat de discussie op meerdere platformen plaatsvind – en dat kost weer veel meer tijd en en energie.

Nog een ander verschil is dat mensen zich veel meer verbonden voelen met de campagne omdat zij financieel hebben bijgedragen. Obama, en de voortgang van de campagne, worden daardoor naar een veel persoonlijker niveau gebracht, zegt Stephen Clark van het Europese Parlement. Dat vrienden veel invloed hebben op je mening, daar kunnen wij wat van leren in EU, aldus Clark. Weten wij eigenlijk wel wat al onze vrienden stemmen?