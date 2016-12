Cr!sis en Kansen borrel

Spannend, onze eerste netwerk borrel afgelopen donderdag in Dauphine. Bijna 400 man hadden zich aangemeld – maar komen ze ook ? Voelde me een beetje een vijfjarige die van te voren héél bang was dat ze met de grote verjaardagstaart zou blijven zitten en nog erger.. geen vrienden blijkt te hebben. Dat bleek allemaal mee te vallen. Mijn inschatting is dat er op de hele avond zo’n 200 man zijn komen opdagen (volgende keer toch nog een reminder sturen ??) Hierbij een sfeerimpressie van de borrel ongeregisseerd : een kleine compacte Flip camera is de zaal doorgegaan waarbij mensen elkaar moesten interviewen.

De andere strak geregisseerd door mediaconsultant Peter Luit.



Echt van alles wat ben ik tegen gekomen: idealistische documentairemakers, headhunters, programmamakers, uitgevers. We wilden deze keer niet iets ‘inhoudelijks’ doen, maar gewoon lekker bier drinken en netwerken. Maar het bleek toch niet zo makkelijk om zo maar op iemand af te stappen die je niet kent. “Toch een beetje eng” vertrouwde mijn nieuwe ‘vriendin’ Maartje Visser van SBS me toe. Terwijl dat juist de bedoeling is. Dus misschien toch van te voren een spreker op de borrel zodat je wat hebt om over te praten ? Mensen die hun nieuwe idee op de zeepkist mogen verkondigen en input krijgen van de zaal ? Maartje kwam met de suggestie om te gaan speeddaten: wat kun jij voor mij betekenen en ik voor jou en hup… door naar de volgende. Andere suggesties horen we graag !