Michael Rosenblum geeft antwoord

Een aantal weken geleden vroegen we RethinkingMedia-bezoekers vragen te stellen aan Michael Rosenblum, ‘goeroe’ op het gebied van videojournalistiek. Geheel in stijl geeft Rosenblum antwoord in een videoboodschap. Opgenomen met The Flip, het 140 euro kostende ‘elke-gek-kan-videointerviews-maken’-cameraatje dat iedere Nederlandse journalist verplicht in de binnenzak zou moeten hebben, maar dat terzijde.

Rosenblum meent dat het veranderen van een traditionele nieuwsbedrijf naar een een ‘VJ-driven’ nieuwsorganisatie tergend lang kan duren. Toen de board of governors van de BBC hem vroeg wanneer die transitie gemaakt zou zijn, antwoordde Rosenblum hen: “When you’re dead“.

Tijd om over te schakelen naar de woonkamer van Michael Rosenblum (mevrouw R. houdt de camera vast) voor de antwoorden op de vragen van Erwin Blom, Jaap Stronks, Tom Sanders en mijzelf. ‘This is not TV, it’s something entirely new!“.

UPDATE: het was sommigen niet helemaal duidelijk dat de gehyperlinkte namen hierboven naar de video-items van Rosenblum leiden. Bij deze dus.