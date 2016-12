The Telegraph: van fysiek naar online

Zo vat de CIO van de Britse Telegraph Media Group, Paul Cheesbrough, de verandering van krant naar web samen tijdens een Apple summit in Barcelona eind vorig jaar. De Telegraph heeft een actief beleid ontwikkeld om de daling van de krantenoplage tegen te gaan met behulp van online activiteiten. Hij noemt de invoering van kleurprint in de krant een “recent phenomenon”, nu is het tijd voor een drastische verandering.

In de serie: “we lezen geen krant meer maar schrijven er steeds meer over”, een samenvatting van zijn betoog over een krant die wel een antwoord lijkt te hebben op de veranderingen in het medialandschap

Bij de Telegraph werken ongeveer vijf- tot zeshonderd journalisten.

Terwijl de krantenoplage van de Telegraph daalt met 3% per jaar (Paul ziet dat al als een succes want landelijk ligt het in de UK op 5%) stijgen de online bezoeken met 153% per jaar. De traditionele advertentieverkoop daalt nog harder, namelijk met 20% per jaar. De Daily Telegraph zegt een adequaat antwoord te hebben gevonden met hun online activiteiten.

Videocontent

Momenteel heeft de Telegraph zo’n 750.000 unieke bezoekers per dag, in het weekend zijn er dat bijna 1.000.000. Die enorme toeloop heeft de Telegraph te gelde kunnen maken door ondermeer specifieke content te maken voor de online activiteiten en een slimme sitebouw. Zo zetten ze widgets in met relevante additionele content en maken ze speciaal voor het web video-items. Het streven is, iedere belangrijke story aan te vullen met een embedded video-item. Die video-items worden voorzien van contextuele metadata zodat ieder item kan worden aangevuld met links naar items die wellicht ook relevant zijn en waarschijnlijk de interesse van de betreffende kijker kan opwekken. Het matchen van content is een van de aspecten waar ze veel aandacht aan besteden in het contentmodel.

Online boeken

Een andere online activiteit is ondermeer het schrijven van een boek. De Telegraph contracteerde de beroemde schrijver Alexander McCall om een boek te schrijven op de site van de Telegraph. Lezers kunnen suggesties doen voor het verhaal (een roman) en de hoofdstukken zijn zodra ze klaar zijn, behalve te lezen in de krant ook te beluisteren als podcast via Itunes, ingesproken door de schrijver.

Verder hebben ze veel plannen met RealityTV en gaan ze stevig inzetten op de sterke kant van de krant, namelijk opinie. (“express news with views”)

Businessmodel

De belangrijkste inkomstenbron van de Telegraph is inmiddels het web geworden.

Hun online businessmodel is gebaseerd op ad-funding. Ads worden met behulp van geo-tagging gericht gepubliceerd (zipcode). Ook werkt de Telegraph samen met Google op advertentiegebied. (Google Ads)

Hoe het businessmodel er precies uitziet wil Paul niet zeggen vanuit concurrentieoverwegingen, maar het is een verzameling van vele kleine commerciële activiteiten, veelal gebaseerd op relevant adverteren, subsciption en commerciële transacties (e-commerce).

Mainstream nieuws is gratis, betaalde content is meestal niche content.

Paul zegt dat het vooral belangrijk is om in te spelen op de door veel consumenten gebruikte nieuwe ontwikkelingen. Zodra iets relevant is en een groot publiek daar gebruik van maakt, bijvoorbeeld een social network is of een I-Phone is, springt de Telegraph daarop in en “verbouwd” de content dusdanig dat het geschikt is voor die bepaalde outlet of dienst, of maakt desnoods toegespitste (nieuwe) content. Zolang alle activiteiten maar product georiënteerd worden opgezet, “involve the consumer”, is daar ruimte voor bij de Telegraph.

MediaLab

Een van de eerste dingen die Paul oppakte is het opzetten van een MediaLab. In dat lab kunnen de verschillende medewerkers van de Telegraph, technici, journalisten en commerciële mensen oftewel de focusgroep, in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte werken aan media-experimenten. Wat vooral belangrijk is, is dat deze experimenten mogen mislukken. Alleen vanuit een vrije gedachte, zonder druk, kunnen nieuwe ideeën ontstaan, zo luidt de gedachte.