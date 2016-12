En hoe goed werken de PCM-kranten samen?

In navolging van eerdere discussies hier over de 430 journalisten van de NOS en het delen van NOS-content met derden, viel m’n oog op een recent artikel op Foliomag.com. Daarin wordt gesproken van een trend in de Amerikaanse krantenwereld: het delen van content en verslaggevers door voormalige aartsvijanden. Noodgedwongen, niet uit luxe, is er sprake van een kleine maar opvallende doorbraak. Zo zijn de rivaliserende kranten The Dallas Morning News (oplage 370.000) en The Fort Worth Star-Telegram (oplage 210.000) in November begonnen met het delen van foto’s en recensies van concerten. Op het oog triviaal misschien, maar zo zijn er meer voorbeelden.

“All three major daily newspapers in South Florida formed a loose partnership, while five papers in Maine and eight in Ohio are sharing what they gather and produce. Fox and NBC television stations plan to share video, and The Washington Post and The Sun in Baltimore announced a collaboration on Maryland coverage in late December.”

Bij mij kwam de vraag op in hoeverre de PCM-kranten samenwerken als het gaat om het delen van content en journalisten? Economisch nieuws, TV-recencies, sport, een verslaggever in Gaza. Zou dat gebeuren?

M’n gevoel zegt dat Pieter Broertjes (Volkskrant, oplage 230.000) alleen al bij de gedachte een rolberoerte krijgt en Birgit Donker (NRC Handelsblad, 190.000) door haar redactie met pek en veren de Maas in wordt gegooid als ze de suggestie zou doen. Maar eerlijk gezegd heb ik geen idee. Misschien zijn er dingen die ik niet weet.

Ik ben benieuwd of jullie hier je licht over kunnen laten schijnen.