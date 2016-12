Als kranten er niet meer zijn…

…zouden we ze dan missen? Nauwelijks, stelt schrijver en marketingguru Seth Godin. Want ga maar na, zegt-ie: voor vrijwel alle functies van een krant zijn betere alternatieven voor handen. Voor de meeste onderdelen (sport, weer, strips, advertenties, etc) verwijst hij daarbij naar het internet.”Wat overblijft is lokaal nieuws, onderzoeksjournalistiek en een hoogstaande verslaglegging van het nationale nieuws. Alles bij elkaar goed voor hoogstens 2% van de kosten van een gemiddelde krant.” Die kosten, zo beweert Godin, zouden in een afgeslankt, online-businessmodel nog wel terugverdiend moeten kunnen worden. En als dat niet lukt, is een publieke betaling of subsidiëring via een rijke filantroop, ook nog wel denkbaar.

De conclusie van Godins betoog is dat journalistiek eigenlijk spotgoedkoop is. “Newspapers took two cents of journalism and wrapped in ninety-eight cents of overhead and distraction. The magic of the web, the reason you should care about this even if you don’t care about the news, is that when the marginal cost of something is free and when the time to deliver it is zero, the economics become magical. It’s like 6 divided by zero. Infinity.”

Er is, kortom, geen enkele reden om zorgelijk te zijn over het veranderende businessmodel van de krantenindustrie. Zijn we met z’n allen zoveel somberder dan noodzakelijk?

Als we zijn constateringen even voor het gemak voor waar aannemen en dit op de Nederlandse situatie loslaten, dan zou dat voor partijen als TMG, PCM, NDC of Wegener dus betekenen dat er niets ernstigs gebeurt wanneer we per direct stoppen met de krant en de onmisbare journalistieke kernactiviteiten zoals Godin ze benoemt voortaan alleen nog maar online zouden verspreiden.

Het ligt vermoedelijk toch een tikje ingewikkelder. Niet alleen zijn op dat online-speelveld al diverse andere (niet printgerelateerde) partijen actief geworden, maar ook dragen de bestaande uitgeverijen een enorme last uit de oude wereld met zich mee die niet zomaar 1-2-3 is afgeschreven. Om nog maar te zwijgen van het gegeven dat met al die kranten zoals ze nu verschijnen door de meesten nog steeds een aardige boterham verdiend wordt. Godins stap mag dan in theorie een logische zijn, in de praktijk liggen er nog wel wat belemmeringen die eerst doorbroken moeten worden.

Het is nog wat te vroeg om met Godin te constateren dat de boomkwekers de enige verliezers in dit spel zullen zijn.

