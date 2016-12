Waarom werken NOS en kranten niet samen?

In de verhitte discussie over de toekomst van de kranten deed NOS Nieuws-hoofdredacteur Hans Laroes in december een interessante suggestie, namelijk om zijn NOS-materiaal beschikbaar te stellen aan de kranten. Ik heb er niet veel over teruggelezen, maar zou dat niet een mooie oplossing zijn?

Stel je voor dat alle tekst, beeld en geluid van NOS Nieuws gratis en realtime beschikbaar is voor hergebruik door andere nieuwsorganisaties. Dan zouden kranten, nieuwssites en andere tv-zenders een stuk minder hoeven investeren in de basale nieuwsgaring.



In plaats van allemaal tegelijkterijd hetzelfde nieuws te produceren, zouden nieuwsmedia zich kunnen specialiseren in bepaalde onderwerpen en innovatieve toepassingen kunnen ontwikkelen.

De publieke nieuwsvoorziening blijft daarmee gegarandeerd, andere nieuwsorganisaties kunnen zich sterker op bepaalde thema’s profileren en er komt budget vrij voor innovatie.

Rest de vraag: wat doen we met het ANP, want de NOS zou daar dan een soort gratis concurrent van worden. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer wetten en praktische bezwaren die in de weg staan.

Waarom zou dit plan wel of niet kunnen slagen? Ik ben benieuwd naar jullie mening.