Rick Nieman: 'Het zijn vaak een beetje hypes'

En dat zegt hij over ontwikkelingen op internet zoals Twitter en LinkedIn. Daarnaast haalt hij nog uit naar de NOS die meer geld (lees subsidie) hebben om veel online te doen. “Wij moeten wel weten hoe we er geld mee kunnen verdienen”, zegt de RTL-presentator.



Rick Nieman (RTL Nieuws) over internet en hypes from HUmedia.nl on Vimeo.

De video is geschoten in de Rode Hoed tijdens het Dutch Media Professionals event. Het interview is gehouden door Emiel Elgersma