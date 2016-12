Zijn het rare tijden of oude tijden die herleven? Indiase autoriteiten stellen dat bloggers, twitteraars en ander publicatie-graag volk de terroristen hebben voorzien van nuttige informatie door via online media verslag te doen. [Peter, Loek, het is allemaal jullie schuld.] In New York wordt een Belgische werkstudente ontslagen omdat ze op haar blog uit de doeken doet hoe haar landgenoot, de minister van Defensie, strontlazerus het cafe binnen loopt en vieze moppen begint te tappen. Shooting the messenger is niets nieuws. Twitteren en bloggen wel.