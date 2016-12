Sociale media slim in tijden van crisis..

Fantastisch monoloog van Gary Vaynerchuk- een wervelende Amerikaan die graag blogt over wijn, maar ook sterke meningen heeft over online adverteren. Het begint vrij rustig, maar blijft vooral kijken. Het is zéér vermakelijk om zijn pleidooi dat adverteren in kranten zinloos is af te luisten! You know why ? Cuz of ROI !